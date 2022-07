Hermosillo: Preocupan personas sin hogar a comerciantes

HERMOSILLO, Sonora.-Debajo del puente vehicular ubicado en el bulevar Clouthier y Periférico Sur, personas en situación de calle habitan en los rincones de la estructura, algo que preocupa a comerciantes de los alrededores, pues en ocasiones son agresivos.

En la sombra que da el puente de concreto al extremo Sur, las personas sin hogar están acostadas o sentadas, ingieren bebidas alcohólicas y cuando se embriagan se pelean.

Te puede interesar: Censo Ayuntamiento Hermosillo: Hay mil 200 personas en situación de calle

“Se tiran con piedras entre ellos porque se emborrachan, ahí tienen la botellita de vino de esas del Tonayan, ahorita no hay nada, hay veces que hasta ocho o nueve hay, pero las patrullas ven que no están haciendo nada y se van, porque normalmente no hacen nada”, dijo Antonio Pérez, de 63 años, de oficio comerciante.

Las personas sin techo que están bajo el distribuidor vial de El Gallo y en su mayoría son hombres, pero también hay mujeres.

No hay un centro a donde se los lleven porque hay unos bien bravos, a mí me han tirado piedras, pasan por aquí, (hay uno) trae así como una cobija, y anda ‘bichi’ nomás trae amarrada la cobija y descalzo, a veces viene y me tira piedras”, comentó.

"SE COMPORTAN GROSEROS"

Frente al distribuidor vial hay una empresa dedicada a la venta de hielo, cuando los clientes piden una barra fría, personas en situación de calle se acercan para tratar de ayudar, pero los mismos compradores se los impiden.

“Quieren ayudar a poner el hielo a las señoras, pero luego les dicen ‘quítate de aquí, cómo apestas’ y se enojan también con uno, porque si andan sucios queriendo agarrar el hielo y no los dejamos nosotros y la gente, se enojan”, comentó Antonio Paez, trabajador de la hielería.

Te puede interesar: Hermosillo: Convierten puente peatonal en su hogar

Angélica Duarte, de 40 años, de oficio taquera, comentó que cuando las personas sin hogar se drogan o alcoholizan se comportan groseros con ellos y sus clientes.

“Les daba taquitos ellos venían y me los pedían, y sí se los daba, pero no sabes cómo van a reaccionar, al otro día vienen, se los das y te los avientan a la cara”, expuso.

Los entrevistados indicaron que les gustaría que los sin techo fueran llevados para ser tratados en un centro de rehabilitación para que reciban atención o que la autoridad respondiera rápido a los reportes que hacen cuando se pelean.