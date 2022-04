Hermosillo: Convierten puente peatonal en su hogar

HERMOSILLO, Sonora.- En lo que va del presente año al menos 3 personas han fallecido debajo del puente peatonal que une a la cera del Hospital General con la que está al lado de la Universidad de Sonora.

Ahí decenas de personas en situación de calle duermen, comen, trabajan e incluso han construido sus habitaciones como es el caso de José Valencia, de 39 años de edad, que hizo un cuarto de material de cartón de empaque.

Este espacio él lo hizo en el extremo Norte del puente, lo habita desde hace dos años, ahí se dedica a la venta de artículos que le regalan, lava carros y ha sido testigo de la muerte de algunas personas que viven bajo la estructura.

José explicó que vive en la calle desde que tiene 9 años de edad, al quedar huérfano de padre y madre en su natal Huatabampo.

No tengo familia, se me murieron, tengo toda mi vida viviendo en la calle, desde los 9 años no tengo papás”, aseguró.