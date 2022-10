Hermosillo: Plaga de insectos desconocidos azota a habitantes del ejido Molino de Camou

HERMOSILLO, Sonora.- Habitantes del ejido Molino de Camou reportaron una invasión de insectos nunca antes vistos en la comunidad, los cuales les han dejado dolor, manchas y cicatrices que después un tiempo no han sanado, y solicitan a las autoridades fumigación inmediata.

Los pobladores comentaron que desde hace unas tres semanas se han visto afectados por la proliferación de una plaga de moscos desconocida para la mayoría de ellos, pero que algunos aseguran son los llamados jejenes.

Luz de Lourdes Villa Arce

Les llaman jejenes, has de cuenta unos bobitos, se te prenden en la piel y te dejan unas bo- las, por eso pedimos que den una buena fumiga- da para que ya no nos pi- quen. Todo el pueblo tie- ne el mismo problema”, detalló Luz de Lourdes Villa Arce

El ejido Molino de Camou está localizado a la altura del kilómetro 14, de la carretera Hermosillo-Moctezuma y pertenece a la zona rural Oriente de Hermosillo.

Detallaron que el insecto es pequeño, de color negro, un poco distinto al tipo de mosco que están acostumbrados a ver y una de las características principales es que cuando pica produce un fuerte dolor y deja rastros de sangre en la piel.

Son unos animalitos, parecen bobitos, son negros, pero tienen como una ponzoñita y cuando te pican te dejan rojo, un puntito rojo y ya cuando te rascas, te hace mucha comezón y te arde”, comentó Viridiana Margarita Villa Morales.

Otro de los efectos que causan las picaduras de los insectos es que después de la lesión, dejan marcada la piel con una mancha café, destacó.

Ana Gabriela Villa

Ana Gabriela Villa, quien vive cerca de la presa, comentó que el insecto es un poco más grande que los “bobitos” y su picadura genera una roncha grande, y algunos dicen que se trata de “jejenes”.

“Es distinto (a los moscos), de hecho, dicen que es jején, no sé si será eso. No tenemos otros síntomas, sólo pura comezón, sí da mucha comezón y deja una manchita café”, externó.

Nosotros creemos que salieron porque le soltaron el agua a la presa y está corriendo el río, y dicen que por la humedad está saliendo el animalito, y ya tenía mucho tiempo que no corría el río”.

SIN CENTRO DE SALUD

Los habitantes del Molino de Camou indicaron que la invasión de insectos que les hace la vida imposible a todo el pueblo apareció después que desfogaran la presa El Molinito en agosto pasado.

Rosa Valenzuela Moroyoqui

“Desde que está el río es cuando empezaron a salir, cuando soltaron el agua de la presa, se hizo como mucha humedad y empezaron a salir muchos moscos y este animalito nuevo, hace como unas tres o cuatro semanas”, indicó Rosa Valenzuela Moroyoqui.

Es mucho animal el que está afectando a la gente. Hay mucho zancudo siempre, pero hasta ahora salió otro animalito, a mí se me hacen bolas en los brazos”, añadió.

Ni los remedios caseros ni las cremas especiales para picaduras de mosco, han podido aliviar las lesiones que presentan los pobladores, aunque no han ido con el médico.

Y es que el centro de salud del ejido no funciona desde hace cuatro años, ya que no cuentan con médico asignado y el servicio de salud más cercano está a ocho kilómetros, en San Pedro, El Saucito, pero sólo hay servicio particular y muchos no cuentan con recursos.

Los afectados hicieron un llamado a las autoridades para que apoyen con fumigación en los hogares y alrededores.

COMISARIO EJIDAL PIDIÓ FUMIGAR EN MOLINO DE CAMOU

Tras las múltiples quejas de la población por la proliferación de insectos en el Molino de Camou, el presidente del Comisariado Ejidal, Ismael Limón Moreno, aseguró que desde el mes pasado se solicitó la fumigación a la Secretaría de Salud, pero no hubo solución.

“Nos respondió la jurisdicción sanitaria que tenían unos casos de brotes de dengue en otras partes y que no tenían equipo, y que no podían hacer nada. ¿O sea que hasta que haya un brote?, le dije, ¿tenemos que esperarnos? ‘Pues es que no tenemos equipo y andamos atendiendo los brotes’, me contestó.

Es que siempre dice salud: ‘Primero es el descacharre’, pero también solicitamos al Municipio el descacharre y tampoco han hecho caso”, aseveró.

La problemática tiene varias semanas, añadió, pero la situación “explotó” hace dos días, cuando a través de un grupo de WhatsApp los pobladores empezaron a enviar fotografías con las picaduras y lesiones por los insectos, exigiendo la pronta solución.

El comisario resaltó además que desde hace cuatro años el Centro de Salud no está en funciones y desde mayo de 2021 cuando llegó a la Comisaría, realizó los trámites para que el pueblo tenga un Centro de Salud funcional, pero el proceso se encuentra estancado.

BIÓLOGO DEBE DETERMINAR QUÉ INSECTO ES: MÉDICO

Para saber qué tanto pudiera afectar una lesión causada por un mosco o insecto, dependerá del tipo de especie que pertenezca; por lo tanto, un biólogo tendrá que detectar primero la especie para poderla atender médicamente, explicó el médico infectólogo e internista, Jesús Sánchez Colín.

Dependerá del tipo de mosco que sea. Como sabemos, moscos hay infinidades de especies. Si es una especie que se ve diferente o que se cree que es una especie diferente, hay que encargarle al área de Biología que investigue qué tipo de especie o subespecie es y ver si tiene algún reflejo dentro desde el punto de vista médico”, dijo.

Los jejenes son una variedad de mosco, pero no tiene conocimiento de que ese tipo de especie esté en el ecosistema de Sonora, pues generalmente se encuentra en el Centro y Suroeste de México.

“Sería interesante que el área correspondiente la investigara si es una especie que está siendo ya presente en un área donde no estaba, que sí puede ser posible”, añadió.

Los jejenes se pueden encontrar en algunos Estados como Nayarit y Chiapas, detalló Sánchez Colín, pero será el personal experto el que determine si la especie que señalan los afectados es una especie exótica invasora.