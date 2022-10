Hermosillo: Patricia le gana al cáncer con buena actitud y apoyo familiar

HERMOSILLO, Sonora.- El positivismo, la valentía, el apoyo familiar y la detección temprana, fueron la clave para que Patricia Durán Marín superara el cáncer de mama que le fue diagnosticado hace cuatro años.

La mujer, de 53 años de edad, es una sobreviviente gracias a la autoexploración que le permitió una detección temprana.

“En septiembre de 2018, en una revisión que me realicé durante el baño, me detecté una bolita en mi seno izquierdo, se me hizo muy raro porque sentí una bolita muy sólida, no sentí dolor, nomás sentía la bolita”, recordó.

Eso ocurrió un fin de semana y para el miércoles ya sabía que tenía cáncer.

A pesar de que la noticia llegó como un torbellino a su vida, Paty, como es conocida por sus familiares y amigos, aseguró que jamás pensó que moriría, pero sí se acordó de su familia y en cómo tomarían la noticia.

Lo primero que pensé, en mis hijos, mi mamá; de hecho, nadie se enteró hasta un día antes de mi primera quimioterapia”, externó.

El 30 de octubre de 2018 tuvo su primera de cuatro quimioterapias para después enfrentarse a una mastectomía radical el 19 de marzo de 2019, seguidas por 15 sesiones de radioterapias.

Los doctores le dijeron que la detección fue oportuna y eso la hizo sentirse confiada.

“Cuando me explicaron que se me iba a caer el pelo, que me iban a quitar el pecho, nunca mi estado de ánimo se vino abajo. Bueno, así soy, así es mi carácter, pero yo decía: ‘Bueno, de eso a perder la vida, pues el cabello regresa, hay prótesis’”, externó.

“Ahora disfruto todo, porque antes era muy impaciente. Sí me ayudó a ver la vida de diferente manera, como que aprecio más ahora muchas cosas.

“Ahora si tengo problemas de dinero, problemas en el trabajo, ahora digo: No, no, no, si yo superé el cáncer, ¿Qué más da lo demás?”.