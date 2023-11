Hermosillo: Modelo vial pone orden a caos en crucero de Morelos y calle Isidro Olvera, asegura Cidue

HERMOSILLO, Sonora.- La implementación de la zona de resguardo peatonal, destinada para la seguridad de los peatones, ha puesto orden en el crucero del bulevar Morelos y calle Isidro Olvera, aseguró Samuel Chenoweth Acosta, director de vialidad de la Comisión de Infraestructura Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue)

Chenoweth Acosta señaló que se propuso atender esta vialidad a través de un ejercicio participativo donde se involucró a la sociedad civil para buscar una solución al flujo peatonal que se da en esa zona.

Anteriormente, se tenían permitidos todos los movimientos dentro del crucero, lo cual hacía que se acumularan de manera indefinida los vehículos en la parte intermedia de este, donde está el camellón, esto quiere decir que no había una ruta o lugar específico para acomodarse cuando los vehículos usaban este crucero”, explicó.

Esto hacía muy inseguro el tránsito de dicha zona, agregó, pues además los peatones tampoco tenían una zona de resguardo adecuada para poder cruzar el bulevar Morelos de manera segura.

Según la Policía Municipal de Tránsito, del 16 de octubre al 3 de noviembre de 2023 se presentaron tres choques en esa zona, mientras que del 4 (día que se inauguró la zona de resguardo peatonal) al 22 de noviembre del mismo solo hubo un registro de choque, con lo cual se habla de una reducción del 66%.

Los problemas frecuentes que se daban en ese crucero eran principalmente por alcance, destacó el funcionario, pues al momento que la intersección estaba saturada o bloqueada por los vehículos, todavía había automovilistas que buscaban integrarse al carril.

No ha habido un efecto negativo de lo que ya sucedía ahí, ese bloqueo que se da sobre el carril izquierdo de Sur a Norte, ya se daba aun cuando la intersección no estaba intervenida, por la sencilla razón que tenían que frenar para ubicarse y tomar un lugar en el crucero porque no había un lugar definido”, apuntó.