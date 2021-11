Hermosillo: Miguel Ángel requiere del apoyo de todos; ¡Tú puedes ayudar!

HERMOSILLO, Sonora.- La familia Miguel Ángel Romero Serna solicita apoyo en gastos médicos, alimenticios y de traslado, pues desde hace ocho meses se encuentra incapacitado por una fractura de cadera y problemas de paratiroides.

En marzo sufrió un accidente y se fracturó la cadera, por lo que tuvo que quedarse en cama; meses después, otro problema le fue detectado, lo que lo obligó a permanecer más tiempo en reposo.

El 15 de septiembre un dolor muy fuerte en la espalda lo llevó al hospital. Tras hacer estudios, los doctores detectaron problemas de la paratiroides y por ello sus huesos no absorbían el calcio que necesitaban.

Tenía exceso de calcio en el cuerpo porque los huesos no lo tomaban, tuve una cirugía que me bajó el calcio y me empezaron a dar pastillas para nivelarlo, explicó.

Desde hace ocho meses no ha podido levantarse de su cama, tiempo en el que perdió toda la fuerza de sus piernas, por lo que sus papás y su esposa lo ayudan a moverse.

Miguel, quien es muy querido por su familia y amigos, relató que antes del accidente era muy activo, pues además de buscar siempre donde trabajar, era árbitro y solía practicar fútbol.

Ya es mucho tiempo en el que yo he estado así, nunca me había pasado nada. Me siento mal porque siempre he trabajado, toda mi vida, y ahorita no puedo. Quiero ayudar a mi esposa y a mis hijos, expresó el joven.