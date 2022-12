Hermosillo: María Fernanda ve su vida al 100% la retinopatía no ha sido un freno para cumplir sus sueños

HERMOSILLO, Sonora.- María Fernanda Meza Félix tiene 21 años, y desde nacimiento fue diagnosticada con retinopatía del prematuro, lo que redujo su visión a menos de un 50%, pero eso no ha sido un freno para sus sueños.

La verdad no significa nada (su discapacidad), no es algo que signifique, que me haga diferente, ni al caso, no, de hecho yo no entiendo esa idea que existe de ‘hace cosas a pesar de’, porque yo soy una persona, es todo, no soy más ni menos que nadie.

“Estoy estudiando, escribiendo un libro, hago contenido para redes también, y no me gusta pensar que la principal característica que ven en mí es que no veo, quiero romper con esa idea”, afirmó.

A su corta edad, Fernanda ha destacado por ser una joven entusiasta, con muchas ganas de aprender y llevar su creatividad al límite.

Fue parte de los boyscout, toma clases de teatro, canto, e idiomas y hace videos para Instagram, Tiktok. También escribe un libro de fantasía, el cual desea pronto poder publicar en Amazon.

Ella quiere que la gente la conozca por todas esas aptitudes, antes que por su debilidad visual, y se den cuenta de que las personas con discapacidad tienen la capacidad de hacer las mismas cosas.

No quiero que me identifiquen por eso, ni que me vean como la que no ve, o la que ve poquito, no quiero, quiero ser la persona que escribe un libro, que hace Youtube, que estudia comunicación.

“No quiero que la discapacidad visual sea mi marca, conozco gente que habla sobre el tema y hace contenido al respecto, pero yo no, no es mi idea”, puntualizó.

María Fernanda fue diagnosticada con retinopatía del prematuro

EL TRATO

Meza Félix compartió que hasta ahora, muchas veces ha sentido que la gente la ha subestimado, o tenido algún tipo de “consideración”, por ver menos que los demás.

Afirmó que al ser una condición con la que nació, jamás ha sentido que ver sea algo necesario, ni que le cree curiosidad de ningún tipo.

“Según me explicaron los doctores, yo veo con un solo ojo, la mitad de lo que ve normalmente otra persona, pero eso a mí no me afecta, la verdad, porque ni siquiera sé cómo es ver más, entonces no lo necesito.

Obviamente, sí hay complicaciones, como trasladarme, sobre todo en las calles en Hermosillo, pero creo que en sí, las calles no están adecuadas para nadie, no sólo para personas con discapacidad, entonces ni ahí siento que haya mucha diferencia”, bromeó la joven.

Fernanda invitó a hacer conciencia de cómo tratan a los demás, y entender que jamás deben subestimar la capacidad de nadie.

También, los invitó a seguirla en redes sociales, como Instagram y TikTok, como la usuaria Nannydream98, donde sube contenido de su vida, canto, actuación, y también de sus creaciones artísticas.