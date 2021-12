Hermosillo: Josafat visita a la Virgen para agradecer por su salud

HERMOSILLO, Sonora.- Hace un año, Josafat González Barceló, se quebró la cadera al caer en su hogar y para agradecer su rápida recuperación, fue al Cerro de la Virgen.

El hombre de 56 años, vecino de la colonia El Ranchito, contó que fue en noviembre del año

pasado cuando sucedió el accidente y durante siete meses tuvo que esperar ser operado.

Por el tema del Covid los médicos no tenían agenda para las operaciones, pero fue este año cuando me pudieron operar y ya en cinco meses estoy de pie nuevamente”, dijo.

Con un par de muletas, Josafat se fue a las 07:00 horas caminando desde una gasolinera ubicada en bulevar Xólotl y Manuel Jesús Clouthier hasta llegar al lugar.

“Me paraba en tramos porque no hay donde sentarse y me sostenía con las muletas para desentumecer mis piernas, pero poquito a poco fue como pude llegar a agradecerle a la Virgencita”, comentó.

Con mucho esfuerzo, Josafat logró subir los 173 escalones para dar gracias a la Virgen de Guadalupe por su pronta recuperación y la salud que ha logrado conservar durante este tiempo.

Así como Josafat, cientos de familias acudieron el pasado domingo al Cerro de la Virgen, algunas con comida y juegos para pasar la tarde con sus seres queridos.