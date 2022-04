Hermosillo: Halla muerta a su hermana a dos días de que en su trabajo reportaran su ausencia

HERMOSILLO, Sonora.- Una mujer fue localizada sin vida al interior de un domicilio por su hermana en la colonia Villas del Real después de que en su trabajo reportaran que no había asistido dos días.



Seguridad Pública Municipal informó que hoy a las 11:26 horas los oficiales atendieron el caso de una persona sin signos vitales en la calle Villa Gorrión.



Los elementos de seguridad al llegar al sitio hablaron con una familiar de la occisa, quien contó que le llamaron del trabajo de su hermana ya que no se había presentado a trabajar martes y miércoles.



Encuentra sin vida a su hermana; marcó, no contestó y fue a su casa

La familiar explicó que ella le habló al celular, pero no le contestó y decidió ir al domicilio de su hermana en la calle Villa Gorrión, ya que ella tiene llave.



Explicó que al llegar al lugar, abrió la puerta y le gritó, pero al no contestar se introdujo a la vivienda y en la recámara fue donde miró a su hermana recostada sin moverse en la cama.



Los elementos de seguridad municipal revisaron la casa, las ventanas y puertas del domicilio y no hallaron evidencias de daños. El área quedó acordonada para que Servicios Médicos Forenses y Periciales investiguen las causas de la muerte.