Hermosillo: Flor Beatriz Hernández requiere apoyo para ser operada de emergencia

HERMOSILLO, Sonora.- Para poder ser operada de emergencia en un hospital privado de Guadalajara, Flor Beatriz Hernández, pide apoyo de la comunidad, pues requiere reunir al menos 60 mil pesos para este domingo.

Desde 2012 Flor comenzó con dolores de espalda y adormecimiento de extremidades, después de muchas visitas a los médicos y diagnósticos erróneos, Flor fue diagnosticada con fibromialgia y hernias de disco.

En 2019 le dijeron que requería de una operación, pero debido a la pandemia no pudo ser atendida de forma rápida en el Seguro Social, en los últimos meses el dolor intenso la ha imposibilitado de caminar, por lo que requiere de una operación de urgencia discoidectomía cervical anterior y fusión.

En los últimos dos meses no he podido caminar, estoy usando una silla de ruedas. El dolor es muy intenso que hasta me han suministrado morfina, el médico me dijo que la operación debe ser urgente porque el último estudio de cervicales una ya está oprimiendo demasiado”, dijo.