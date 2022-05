Hermosillo: Exige familia pena ejemplar por intento de robo de bebé en Himes

HERMOSILLO, Sonora.- La abuela de la bebé que intentaron robar en el Hospital Integral de la Mujer (Himes) el pasado 3 de mayo, exigió que se le aplique una pena ejemplar a la responsable para evitar que otras familias sufran el trauma que vivieron y que los ha llevado a cambiar su ritmo de vida.

Petra Vargas, abuela materna de la pequeña que llevará por nombre María Milagros, desconoce cómo ha avanzado la investigación del caso de su nieta porque nadie le ha proporcionado información al respecto.

“Fue horrible pasar por eso, yo sentía que me iba a dar un infarto al darme cuenta que se habían robado a la niña porque me imaginaba lo peor, cerraba los ojos y la veía sin ojos, sin corazón, sin órganos”, indicó.

Desde que llegamos a la casa vivimos encerrados todo el día por temor a que nos hagan algo porque nadie nos brindó protección y nosotros no sabemos qué hay detrás de la mujer o delante de ella, no sabemos si alguien la ayudó o no, ella no estaba sola en el Himes”, agregó.