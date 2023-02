Hermosillo: En la zona del Centro de Gobierno hay parquímetros virtuales, pero no hay banquetas

El Ayuntamiento de Hermosillo señalizó los espacios de los parquímetros virtuales sobre la acera de la avenida Paseo Río San Miguel, en Proyecto Río Sonora, aunque es imposible caminar sobre la banqueta porque para empezar ni siquiera existe, sólo hay tierra e incluso hasta un lugar en el que no hay pavimento, sino un socavón.

Restos de basura pueden observarse en el espacio cercano a la calle Alfonso Durazo, así como mallas cuyos alambres se encuentran expuestos, esto aunado a los letreros que hacen mención de los parquímetros virtuales, recientemente instalados en la zona, lo que impide el libre paso de transeúntes.

Isabel Ochoa Canales, quien acudió a hacer trámites al Centro de Gobierno, señaló que este cruce es peligroso debido a que está lleno de desperdicios y no se cuenta con la infraestructura para estacionar los autos con seguridad.

Las banquetas están llenas de basura, lo que debería ser el área peatonal está llena de basura, y tenemos que orillarnos con el peligro de que nos vayan a dar un golpe, hay banquetita y pedacitos, pero está lleno de basura y otras partes pues no hay banqueta”, agregó.

Las aceras de ambos lados de la calle cuentan con este problema y, debido a que se trata además de una zona comercial, el tráfico de vehículos es frecuente.

SIN ACERAS

Este hecho fue confirmado por Hugo Moreno Freydig, miembro del colectivo “Bukis a la Calle”, quien mencionó que una gran cantidad de personas que van al Centro de Gobierno llegan en automóvil, sin embargo esa zona históricamente nunca ha tenido aceras.

“Las personas que dejan su carro estacionado y se mueven hacia el centro de gobierno se convierten en peatones, y qué sucede, que no hay banquetas, entonces ahí tienes a la gente pasando por en medio de la calle a merced de los carros que circulan ahí lo cual es sumamente peligroso”, expuso.

“De entrada debería haber banquetas que cumplan con las normas oficiales que tenemos ya vigentes en Hermosillo y a nivel nacional, ya que es una zona altamente peatonal, la gente requiere caminar por lo menos 100 metros para llegar a su destino”, explicó.

Una gran cantidad de personas que van al Centro de Gobierno llegan en automóvil, sin embargo esa zona históricamente nunca ha tenido aceras, aseguran.



ASEGURAN MEJORARÁN ESPACIOS

Al preguntarle sobre este caso a Comunicación del Ayuntamiento de Hermosillo indicó que los recursos obtenidos de los parquímetros virtuales serán aplicados a manera de bacheo, banqueteo y alumbrado público en la misma zona donde se implemente este sistema.

PARQUÍMETRO APROPIADO

“Durante el 2020, de la totalidad de manzanas en Hermosillo, 96% no tenía paso peatonal, 90% no contaba con alumbrado público, 83% no tenían señalización, 72% no tenía rampas para silla de ruedas y, al menos, 36% de las manzanas no contaban con pavimento, banqueta o guarnición”, agregó Hugo Moreno Freydig.

A pesar de esto, el experto en urbanización consideró apropiado el uso del parquímetro y mencionó que estas medidas deberían ampliarse a otras zonas que sean muy comerciales y peatonales.

En la más reciente encuesta de Percepción Ciudadana de la organización “Hermosillo ¿Cómo Vamos?” los ciudadanos calificaron las banquetas con un 6.3, en la escala del 0 al 10.