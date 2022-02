Hermosillo: Don Tavo vende sus plantas al no poder cuidarlas, pero recibe una grata sorpresa

Al no poder cuidar sus plantas por el tiempo y esfuerzo que representaba a sus 89 años de edad, Octavio Gutiérrez Miranda decidió poner en venta algunas de su jardín, pero no esperaba que su nieta Carolina Tirado le diera un "empujoncito".

La joven decidió publicar la tarde del sábado en sus redes sociales sobre la venta de plantas de su abuelo, lo cual tuvo un gran impacto ya que durante la mañana del domingo, don Tavo recibió varias visitas de gente interesada en adquirirlas.

"En mayo del año pasado sembré esas, se dieron rápido. Las tengo por el ambiente, como hay cuatro talleres aquí cerca ayudan, las mojo y eso hace que no entre el ambiente ese, ya no entra el aire caliente de los talleres y las humaredas", comentó.

Don Tavo siempre ha tenido "buena mano", a pesar de ser modesto y admitir lo contrario, sus hijos manifiestan que ha tenido plantas en el jardín de su casa, aunque a sus casi nueve décadas de vida, las dolencias propias de la edad le impidan cuidarlas como antes.

Ayer en la tarde dije sobre venderlas y hoy (domingo) casi se las llevan todas. Yo ya no las puedo lidear, estamos solos mi señora y yo y me da hasta mediodía el cuidarlas, los pies me los lastimo mucho y las manos poniendo y quitándolas", contó.