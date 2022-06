Hermosillo: Detectan aumento en precios de útiles escolares

HERMOSILLO, Sonora.-El regreso a clases presenciales traerá también incrementos en los útiles escolares y artículos de oficina.

Eunice Saucedo, propietaria de Papelería La Uno, expresó que en lo que va del año se han registrado tres incrementos en algunos productos, y se espera que previo al regreso a clases algunos artículos suban de nuevo su precio.

“He notado que es mayor el incremento este año que otros, es demasiado notorio el incremento en varios artículos. Este año me di cuenta que en enero subieron, en marzo tuve que modificar algunos y en mayo de nuevo, lo más probable es que para el regreso a clases se vuelvan a incrementar”, expuso.

Entre los productos con mayor aumento están las hojas blancas, cuadernos y papel contact para forrar libros, una caja de hoja blanca cuesta casi mil pesos cuando costaba 600 pesos el año pasado.

Aunque desconoce las causas de estos aumentos, indicó que otra de las situaciones que se han percibido es la escasez de algunos artículos, ya que los almacenes no cuentan con suficiente producto y tardan alrededor de un mes en surtir.

Batallamos con los globos, me decían que la empresa no estaba fabricando por falta de materia prima y lo que me daban era producto que estaba en stock”, dijo.