Hermosillo: Con la tienda Second Shop, promueven la moda sustentable

La idea de hacer un espacio de consumo sustentable es lo que impulsó a Andrea Soto Vázquez e Ilian Vásquez Russo a crear el concepto de la tienda Second Shop.

Andrea Soto es bióloga y pensó en cómo ayudar a cuidar al medio ambiente, por ello creó conciencia en la moda sustentable para adentrarse en lo que ahora es la moda circular.

“Encontré unos bazares en línea pero eran de Mérida y a partir de ello me empecé a inspirar, es algo que existe, es redituable, me gusta, desde pequeña yo iba a los tianguis con mis papás, no es un tabú para mi consumir esto”, comenta.

La hermosillense añade que comenzó vendiendo ropa en los tianguis para después trasladarse a las redes sociales con un bazar al que nombró bazar.hmo, así comenzó a hacerse más grande para después hacerlo físico.

“Me di cuenta que los bazares que ya estaban sí impulsan la economía local porque son personas que quieren sobrevivir de una u otra forma, pero venden cosas que son prácticamente nuevas, son traídas de china”, explica.

Quería algo diferente, que fueran cosas principalmente de segunda, vintage, personas que hagan sus cosas a mano o que por lo menos si van a vender un producto, que sea mexicano”, agrega.

Quiso darle un giro a la idea y reconstruyó el concepto de un bazar, como el que maneja ahora, relata.

“Mi primer bazar fue en un café que antes estaba en el Centro, era de una amiga”, recuerda.

Al crecer cada vez más comenzó a ubicarse en distintos puntos de la colonia Centenario teniendo una buena respuesta de las personas al querer participar y comprar.

Cambió el nombre a “Moda Circular”. Cuenta que al tener un concepto mejor definido, atendió en su hogar un “showroom”, una mini tienda donde rentaba el piso a otras marcas y vendía sus productos.

El deseo de crecer motivó a ambas a mudarse a un local, diseñaron la tienda que manejan como un colectivo, vendiendo marcas locales, así como ropa de segunda mano.

“La ropa aparte de irla a buscar al tianguis, tenemos esa modalidad de que las personas puedan venir con su ropa a partir de cita o vendérnosla a nosotros después de valorarla”, menciona.

• Andrea Soto e Ilian Vásquez valoran la ropa que reciben en su tienda para ponerle un precio.

FOTO: JULIÁN ORTEGA

Con las prendas que no escogen al final o las que llevan las personas directamente para donar, agrega, las llevan al banco de ropa o a personas de escasos recursos.

Cada vez se vuelve más popular el concepto de moda circular, Ilian y Andrea invitan a los hermosillenses a consumir marcas locales y circular la ropa, esperando que el movimiento sustentable se haga más grande.

