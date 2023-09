Hermosillo: Comerciantes aledaños al Mercado Municipal prevén qué harán tras cierre

HERMOSILLO, Sonora.- El cierre del Mercado Municipal para remodelarlo y rehabilitarlo preocupa a algunos comerciantes de los alrededores, pues no saben si esto los afectará en sus ventas, aunque confían en que sus fieles clientes no dejen de visitarlos.

Jesús Ruiz, quien ha trabajado como bolero por 18 años en el andador del mercado, señaló que el cierre implicará para él menos clientes

Espero que no nos afecte, porque si ya cierran todo aquí pues sí”, expuso, “pero si dejan de perdida la mitad lo que nos caiga para nosotros como boleros es bueno”.

Señaló que, de verse en la necesidad de reubicarse, se colocaría en la calle Monterrey o Elías Calles, pero señaló que sus ganancias, que oscilan entre los 50 y 500 pesos, no serían las mismas.

Ramón Valenzuela, vendedor de hot dogs ubicado en el cruce de más calles Guerrero y Elías Calles, mencionó que no ha sido informado si van a cerrar calles como parte de la remodelación.

“Si nos cierran las calles sí me van a afectar, si nos sacaran de aquí entonces mi jefe me iba a decir a dónde nos íbamos a reubicar, pero no sé si sería lo mismo”, comentó el “doguero”, quien tiene 23 años de trabajar en el sitio.

Jesús Figueroa, quien es vendedor de golosinas tradicionales y verduras y ha permanecido más de 30 años en Guerrero y Elías Calles, aseguró que no teme al cierre del mercado, pues aunado a que ya ha sido testigo de situaciones similares, este tipo de sucesos de hecho benefician a su negocio.

“Al Mercado Municipal lo cerraron hace 20 años para remodelarlo y dejaba de venir gente, de hecho la gente que iba a comprar ahí me comenzó a comprar a mí, me va un poquito mejor”, expuso.

Los boleros confían en que sus fieles clientes continúen visitándolos aún con el cierre del Mercado Municipal.

BUSCAN REUBICAR A LOCATARIOS

Como parte inicial de los trabajos de rehabilitación y mejora del Mercado Municipal, se busca que los locatarios puedan encontrar un lugar para su reubicación, señaló Alfonso Durazo Montaño.

El gobernador del Estado indicó que los trabajos tendrán una duración de un año y se invertirán cerca de 35 millones de pesos.

Ya tenemos el proyecto ejecutivo y estábamos en la etapa de reubicación del Mercado”, agregó, “es lo único que necesitamos para iniciar”.

“Queremos rescatar todos los edificios que tienen un valor emblemático, sobre todo por su historia”, dijo.

El inicio de los trabajos del Mercado Municipal está programado para iniciar el 1 de octubre.