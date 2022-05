Hermosillo: Adultos mayores no denuncian maltrato por amor a sus hijos

HERMOSILLO, Sonora.- Del 13 de diciembre de 2021 al 30 de abril de 2022, de las más de mil denuncias recibidas en la institución, solo 29 de ellas han llegado a la FGJE y se ha accionado legalmente, reveló Ramón Armando Álvarez Nájera, procurador de la Defensa del Adulto Mayor (Prodeama).

En la mayoría de los casos, dijo, es porque los padres no quieren denunciar a sus hijos, aunque estén conscientes de que solo reciben maltrato de su parte, ya que el amor de padres es más grande que el desprecio que obtienen de sus descendientes.

Comentó que las denuncias que llegan a Prodeama las realizan, la mayoría de las veces, los vecinos que se dan cuenta que el adulto mayor es maltratado o reporta algún familiar, generalmente al 911 o directamente a la dependencia ubicada en Periférico Norte, sin número, entre José Obregón y Margarita Maza de Juárez.

“Si el caso procede”, añadió, “mandamos al jurídico o traemos al adulto mayor para poner la denuncia, pero realmente denuncias penales tenemos muy poquitas, porque el adulto mayor no quiere denunciar a sus hijos”.

El funcionario destacó que un gran número de personas que agreden a los adultos mayores tienen problemas de adicción al alcohol o a las drogas.

Por esa razón es que la Prodeama cuenta con más convenios o acuerdos reparatorios entre los adultos mayores y sus familiares, que denuncias penales, además de asesorías jurídicas.

La Prodeama cuenta con 20 Subprocuradurías de la Defensa del Adulto Mayor, donde se hacen las denuncias en 20 de los 72 municipios, además de los Sistemas DIF municipales.

Hermosillo es la que más denuncias recibe en el año, ya que de las más de 2 mil que se registraron en 2021, mil 628 son de la capital de Sonora. Hasta el 30 abril de este año, la Prodeama en Hermosillo había atendido 617 denuncias.

Las colonias donde mayor número de reportes se reciben son: Centro, Sahuaro, Palo Verde y la Comisaría Miguel Alemán, ya que en estas zonas es donde se concentra más el número de adultos mayores.

Cuando se denuncia un caso en el que el adulto mayor está en estado de abandono y no cuenta con familiares que pudieran hacerse responsables de su cuidado, la Prodeama solicita el apoyo a los albergues privados, ya que el Estado no cuenta con uno propio, informó el procurador de la Defensa del Adulto Mayor.

Armando Álvarez resaltó que la Prodeama no puede llevar a un adulto mayor a un albergue en contra de su voluntad, ya que la ley lo prohíbe, por lo que todos los adultos mayores que han ingresado a un asilo han sido por su propia voluntad.

Contrario lo que se pudiera pensar, el Estado no tiene ni un albergue, ni los municipios. Tenemos un proyecto, según sé, se está trabajando en ello, pero a la fecha todavía no lo tenemos.

“Lo que hacemos nosotros”, agregó, “de los 50 albergues que hay, previos estudios clínicos y sicológicos, llevamos al adulto mayor al albergue; entonces, como no tienen dinero, nosotros les gestionamos la tarjeta de 65 y Más. Hicimos un convenio con Marian Martínez y ella nos puso una ventanilla especial para los adultos mayores”.

El procurador enfatizó que se planea que para diciembre próximo Sonora pueda contar con el primer albergue de adultos mayores y estaría situado en Hermosillo, pero aún se está gestionando la construcción con el Gobierno estatal.

Desde diciembre de 2021, la Prodeama cuenta con una Agencia del Ministerio Público donde se atienden solo denuncias por parte del adulto mayor, así como el seguimiento correspondiente y acompañamiento.

Guadalupe Quintero Montes, directora de la “Casa Hogar para Adultos Mayores, Juan Pablo II”, platicó que la institución actualmente cuenta con 25 adultos mayores y la mayoría están desamparados, que fueron denunciados ante las autoridades por la comunidad.

Aclaró que, en el caso de dicha casa hogar, es raro que tengan a una persona que haya sido maltratada físicamente, pero sí sicológicamente y por omisión de cuidados; algunos de estos, sus familiares no han podido cuidarlos porque son de escasos recursos o por situaciones de salud.

Son personas a las que no les alcanza el dinero, que ganan el mínimo y no tienen cómo cuidarlos. No es que losmaltraten, simplemente no tienen la oportunidad de atenderlos bien y la Procuraduría nose los quita, sino los pone enuna institución para que losadultos mayores estén bien.