Sonora: Sufre adulto mayor de maltrato físico, económico y emocional

De las más de mil 100 denuncias que atiende la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor (Prodeama), sólo el 2.57% llegan a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) y más de la mitad de ellas son por maltrato.

En 2021, la Prodeama registró 2 mil 252 denuncias para la atención de adultos mayores, mientras que de enero a abril de este año se han registrado mil 127, casi el 50% del total del año pasado, por lo que probablemente la cifra de este año rebase a la anterior, reveló el titular de la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor.

Ramón Armando Álvarez Nájera comentó que la Ley de Protección al Adulto Mayor señala varios tipos de maltrato y el más común, en los últimos años, es el maltrato económico.

Explicó que desde que los adultos mayores reciben el apoyo económico bimensual con el programa Bienestar, algunos hijos o familiares se quedan con dicho monto, el cual obtienen sin el consentimiento del adulto mayor.

Eso es lo más grave que hay ahorita, pero además de lo económico, está el maltrato sicológico, donde le dicen al adulto mayor que no sirve para nada, que es un estorbo, que ya se muera.

“Otro de los tipos de maltrato”, agregó, “es el maltrato físico, agresión a su cuerpo o en casos muy graves, que por cierto, son pocos, es el maltrato sexual, pero esos son los más importantes. También se da el abandono o la omisión de cuidados”.

Álvarez Nájera detalló que el abandono es cuando los hijos, familiares o las personas que están a cargo del adulto mayor lo corre de su casa, lo saca a la calle o lo deja solo en su vivienda y no vuelve a tener contacto con la persona, sin importarle su estado físico, económico, mental y de salud.

Mientras que la omisión de cuidados es cuando los familiares tienen a su cargo a un adulto mayor, pero no lo atienden, no lo alimentan, no le dan sus medicamentos y, en muchos casos, lo ignoran por completo.

El procurador de la Defensa del Adulto Mayor indicó que los principales agresores son los familiares directos, especialmente los hijos y sus parejas, quienes en muchas ocasiones demuestran desinterés en sus padres, más no en sus bienes.

Pasa algo curioso. Los adultos mayores, regularmente tienen su casita. Los hijos ya no se van de su casa sino que llegan con su pareja y quien maltrata al adulto mayor es el hijo o la esposa o el esposo, en la propiedad del adulto mayor”, apuntó.

CASOS

Municipios con mayor número de denuncias ante la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor.

2021

Hermosillo Mil 628

Cajeme 216

Nogales 108

San Luis R.C. 71

Navojoa 36

2022*

Hermosillo 617

Cajeme 167

Nogales 74

San Luis R.C. 73

Navojoa 34

*Hasta el 30 de abril.

EN HERMOSILLO

Colonias con mayor número de denuncias:

Centro

Sahuaro

Palo Verde

Comisaría Miguel Alemán

Fuente: Prodeama.