Hermosillo: A sus 67 años Manuel de Jesús es todo un “tik toker” cuentacuentos

HERMOSILLOS, Sonora.- Manuel de Jesús Moreno Aquinahua, de 67 años, es un orgulloso ranchero a quien le gusta contar cuentos, pero desde hace cerca de dos meses descubrió el Tik Tok y es en esta plataforma donde los ha comenzado a subir.

En su infancia creció entre ranchos, en los campos agrícolas de Sonora y Sinaloa, de ahí viene su gusto por el sombrero, las botas y la admiración por la naturaleza.

Crecí en pueblos y en el campo, en Sinaloa pizcando tomate, cortando algodón, cuando había mucho algodón y nos venimos a Sonora a trabajar en los ranchos”, externa.

PASÓ 25 AÑOS EN PRISIÓN

Pero la vida de Manuel de Jesús estuvo retirada de la cultura y las artes y al crecer se apegó a la delincuencia, purgó dos sentencias por asalto, cumplió una de 10 años y después otra de 15 años.

Fue precisamente en esta última vez que estuvo preso que ingresó a los cursos de mediación y participó en ellos durante 10 años en el Cereso 1 de Hermosillo, ahí conoció a cuenta cuentos y artistas escénicos.

Tuve estudios con Rosa Vila Font de Cataluña, España; teatro con Amalia Félix Bernal sobrina de María Félix; Paquita Esquer, Roberto Corella, Mariano Sosa, me dieron los talleres al estudiar mediación con Jorge Pesqueira Leal”, detalla.

Participó de manera activa en las obras de teatro y lo que más le gustó fue escribir cuentos de cosas tradicionales, por ejemplo de manera ingeniosa eleva al sombrero a la semejanza de la vida de una persona y lo mismo hace del árbol, las botas y las aves

Son mis reflexiones, cosas muy diferentes a los corridos, como están las cosas, y pues es algo positivo, algo bonito, componerle a la mujer a la belleza”, dice con sencillez.

Hace tres años, Manuel de Jesús pagó su deuda con la sociedad y salió en libertad, desde entonces ha conseguido trabajos en ranchos y campos, pero lo que más desea es que todos escuchen sus escritos que hizo en prisión.

En diciembre sus sobrinos lo videograbaron y lo subieron a Tik Tok, y los mensajes con buenos deseos no se han hecho esperar.

“Hace como 10 años compuse cuentos, pero nada más que ahí los tenía y no estaba actualizado en celulares, no tenía con que comprar uno, hasta que lo acabalé para grabar mis cuentos y a los sobrinos me ayudaron a subirlos al Tic Toc”, cuenta.

Hace cerca de un mes Manuel de Jesús quedó sin empleo, explicó, que tiene habilidades en atención a personas además de sus habilidades para hablar, si usted desea contratarlo puede llamar al 66-24-63-25-28.

Los cuentos los sube a la cuenta de Tik Tok que lleva su nombre “Manuel de Jesús Moreno Aquinahua”.