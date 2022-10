Hermosillo | Elda crea pasteles tan reales ¡Que no creerás que son un postre!

HERMOSILLO, Sonora.- El gusto por el arte y la cocina, permitieron a Elda Abigaíl Esparza González convertirse en una de las primeras pasteleras hiperrealistas de Hermosillo, al hacer postres tan únicos y perfectos, que puede hacer dudar que se trata de un pastel.

He hecho pasteles tan realistas que hasta yo me confundo”, comentó la joven, “han sido un mango y una pera los más realistas, los que hasta yo dije ‘a la torre’, de hecho abrí el refrigerador y le dije a mi pareja, dime cuál es el objeto y cuál es el pastel y no, no pudo adivinar”, contó.