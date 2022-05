Hermosillenses “aman” estacionarse en línea roja

HERMOSILLO, Sonora.-El estacionarse en áreas prohibidas es de las infracciones que más cometen los hermosillenses, particularmente en línea roja, ya que en lo que va de este año, el Departamento de Tránsito Municipal ha registrado casi 15 mil multas.

De acuerdo a la información proporcionada por la corporación, del 1 de enero al 19 de mayo de 2022, Tránsito de Hermosillo aplicó 17 mil 498 infracciones a conductores de vehículos que estacionaron en zonas prohibidas, ya sea en áreas para discapacitados, sobre banquetas, línea roja o ciclovías.

Se detalló que del total 14 mil 984 son infracciones a vehículos que se estacionaron en línea roja o ciclovías; 2 mil 102, fueron por estacionarse sobre las banquetas; y 322, en estacionamientos para personas con discapacidad.

Te puede interesar: Tránsito en Hermosillo: Bájele dos rayitas porque llegaron las pistolas de radar

Ramón Manuel Arvizu Quintero, responsable del Dispositivo de Tránsito para una Movilidad Segura e Inteligente (Ditam), comentó que este tipo de infracciones es muy recurrente en la ciudad y se debe a la irresponsabilidad de los ciudadanos, y la solución está en ellos.

Destacó que al recibir su multa, las personas siempre tratan de justificar su falta, pero los oficiales toman una fotografía.

Esto es, para que al momento de acudir a Tesorería Municipal, no digan que nunca cometieron dicha falta y mostrarles la imagen que se capturó el día que se les sancionó.

Desde que llegamos, tomamos el tiempo, tomamos la foto del vehículo que se paró ahí, del tiempo que se pide la grúa y del tiempo que se infracciona”, dijo.

LIBRE TRÁNSITO

“En la pirámide de movilidad, recordemos que primero siempre son los peatones, las personas más vulnerables a un accidente. Me ha tocado infraccionar a unos conductores y me he llevado dos carros en el tramo de Garmendia, entre Veracruz y Nayarit.

“En ese punto hay un ciclocarril”, indicó, “no te puedes estacionar sobre la ciclovía. Son cosas que la gente no entiende. No por comodidad, piensas que no habrá una repercusión a un mal hábito”.

¿EN DÓNDE?

El titular del programa Ditam, aclaró que no sólo es el primer cuadro de la ciudad, el Centro Histórico, el Centro de Gobierno o el área de palacios donde se infracciona a quienes no respetan las áreas prohibidas sino también, los bulevares principales y pares viales.

“Nos toca movilidad por todo Hermosillo y nos tocan vehículos que están obstruyendo totalmente, por ejemplo, las banquetas, en el bulevar Solidaridad, Juan Bautista de Escalante, Morelos, pares viales como Monteverde, López del Castillo, Olivares, Reforma, Luis Donaldo Colosio, Luis Encinas, Navarrete y Agustín De Vildósola”, mencionó.

La mayoría de las infracciones que realiza el personal de Tránsito son porque los ciudadanos los reportan al 911, subrayó, por eso es que la zona de registro es amplia.

Te puede interesar: Hermosillo: Viola reglamento quien maneje con mascota en mano

Los motivos que ameritan que el oficial de Tránsito ordene remover un auto con una grúa son: Estacionarse en línea roja, sobre banquetas, cajón para discapacitados o línea azul, sobre ciclovías o estacionarse a menos de 10 metros de una esquina.

Destacó que en el caso de estacionarse sobre las banquetas o a menos de 10 metros de una esquina, se obstruye el paso peatonal y los peatones están en la cima de la pirámide de movilidad en la ciudad.