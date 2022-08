Hermelinda Reyes, de 87 años, puso negocio de figuras de yeso con dinero que recibe de la pensión universal

HERMOSILLO.-Hermelinda Reyes, de 87 años, puso un negocio de creativas figuras de yeso con el dinero que recibe de la pensión universal y poder heredar la enseñanza a sus nietos e hijos que se puede salir adelante con un trabajo honesto.

En el patio frontal de la casa ubicada en la calle Tres y avenida Olivares resaltan las figuras que forman y pintan de llamativos colores y que roban la mirada por quienes pasan por ahí.

La mujer de 87 años luce encorvada, da paso firme con un bastón, pero asegura que no lo necesita y puede caminar por sí misma y cuenta con orgullo lo que para ella es un prominente negocio que recién comenzó en mayo de este año.

Lo que a mí me motiva es que tengan eso de su abuela que mis hijos digan vamos a trabajar, vamos a luchar para no dar rodando en la calle, para no hacer daño a nadie… que mis hijos, mis nietos vean que para vivir hay que luchar poquito, pero se va poco a poco”, dijo.