Hallan restos humanos en carretera Hermosillo-Kino; padre llora al identificar a su hijo

HERMOSILLO, Sonora.- Restos humanos fueron localizados sin vida en el kilómetro 31 de la carretera Hermosillo a Bahía de Kino por el colectivo Madres Buscadoras de Sonora, informó Cecilia Patricia Flores Armenta.



La fundadora del grupo de rastreadoras declaró que ayer a las 08:00 horas localizaron los restos humanos debido a que recibieron una llamada de alguien que los encontró.



Me hicieron el llamado el día sábado, y junto con unas compañeras acudimos inmediatamente al llamado, pero ese día no lo pudimos encontrar, caminamos muchísimo, pero lamentablemente el que no sabe es como el que no ve”, dijo.