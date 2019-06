Hacen "florecer" jardín escolar con llantas

HERMOSILLO, Sonora.- En forma de cisnes, con peces, flores o las manos de los mismos alumnos en distintos colores, padres de familia del Jardín de Niños "Dolores Cortez de Ishida" decoran los neumáticos que ya no sirven para sus autos, para utilizarlos como maceteros.



También aportan cartón, botellas de plástico y botes de aluminio a sus hijos para proporcionárselos a la maestra Yesenia, quien se encarga del programa de reciclaje y enseña a los infantes todo lo referente al cuidado del medio ambiente.



Yesenia Molina Martínez detalló que son los papás los más interesados en campañas enfocadas en el bienestar del planeta; ellos siembran árboles y plantas de ornato, y promueven entre sus hijos y el personal del preescolar la conservación de los mismos.



"Tenemos varios ciclos haciendo campañas con los papás, ellos juntan llantas, las decoran e instalan para sembrar plantas; sembraron flores y los niños se encargan de su cuidado.



"Además se les enseña el reciclaje; para ponerlo en práctica empezamos con botellas, plástico, cartón, aluminio que traen de su casa, y cada cierto tiempo viene una empresa recicladora a recogerlos", describió la docente.



Las actividades que se realizan en el plantel educativo ubicado en la colonia Jerez del Valle no son por dinero, pues realmente es muy poco lo que reciben, enfatizó, sino para contribuir en el cuidado del ambiente, el cual ya refleja consecuencias.



"Y los niños están muy contentos porque cuidan mucho las plantas, están contentos con el reciclaje, las mamás nos dicen que no las dejan que tiren nada, todo va para el reciclaje; también juntamos las tapas de plástico, pero esas las donamos al banco de tapitas para ayudar a los niños con el diagnóstico de cáncer", destacó.



TIENEN HUERTO



La maestra explicó que además de conservar los árboles, los cuales favorecen para que en los patios se respire un aire fresco, don Isaías, el conserje, comenzó un pequeño huerto en la parte trasera del plantel.



"Tiene un huerto donde él se encarga de su cuidado, pero incluso hemos hecho proyectos con los niños, donde ellos siembran y cosechan; han sembrado rábanos, acelgas, tomate, cebolla y ajo", puntualizó.



Se busca aumentar la reforestación en el preescolar, dijo, para que haya todavía más sombras y que los estudiantes puedan disfrutar de ellas durante el recreo.



"Hay, igualmente, botes de basura en lugares estratégicos y los niños son muy cuidadosos, de hecho el conserje es poco lo que levanta de basura; sí hacen consciencia, aquí está muy arraigada esa cultura, en cuestión de medio ambiente los niños tratan de ver temas y aplicarlos", acentuó.



Con el apoyo de los padres de familia y el personal, añadió la maestra, los menores disfrutan de áreas de esparcimiento reconfortantes, donde descansar bajo una sombra y poder respirar aire fresco se ha convertido en un privilegio que no todas las escuelas tienen.