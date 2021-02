Hacen de la calle su hogar

HERMOSILLO.- Óscar Abril pasa las noches en la vía pública y depende de la caridad de quienes visitan el primer cuadro de la ciudad, por lo que muchos podrían pensar que no tiene hogar ni familia, pero esto no es así.

El hermosillense de 50 años de edad señala que sus hermanos y sus padres viven en la colonia Olivares, en ocasiones los visita, pero desde hace 6 años decidió irse a vivir a la calle y ha recorrido de trampita algunas partes del País.

“No me hallo estar ahí, es que yo no me crié con ellos, yo me crié con mis abuelos, de aquí de Hermosillo también. Aquí tengo de todo, papás, hermanos, primos, sobrinos, somos una familia grande y los veo de vez en cuando”, dice.

El caso de Vicente, de 90 años de edad, es similar. Él relata que su vida la ha dedicado a trabajar y aún trata de hacerlo, a pesar de los problemas en sus rodillas que lo obligan a usar muletas, pero en casa de sus hijos no puede estar porque siente que no pertenece ahí.

Cada mañana sale a pasar el día en los parques del Centro de Hermosillo, sentado en las bancas, recibe cualquier moneda que le dan las personas para poder alimentarse y al llegar la noche se regresa a la casa de su hijo donde tiene una habitación para él solo, según comenta.

Otra de las razones por las que don Vicente, señaló, prefiere pasar sus días en la vía pública es para evitar pensar en las personas que apreció, y que ya han partido, como el caso de su primera y segunda esposa quienes murieron de cáncer.

ESTILO DE VIDA QUE ELIGIERON

Para el presidente del Patronato Casa Amiga, lugar que hospeda a personas sin hogar, muchos de ellos eligieron ese modo de vida.

He entrevistado a muchos de ellos y es el modo de vida que ellos eligieron, hay muchos de ellos que tuvieron carrera, de hecho hasta universidad y por cuestiones extrañas de la vida cayeron en eso y su modo de vida lo hicieron así”, dice.

Por alguna razón, indica, perdieron el interés por asearse, trabajar y estar con su familia lo que está relacionada a un problema mental que está impactando a la sociedad.

“Sí están bien de sus facultades, te platican y están enterados de los acontecimientos políticos, pero en su vida social no quieren hacer nada, quieren estar tirados, vivir de la limosna, por decirte así, no quieren trabajar, no les interesa nada”, aseveró.

Algunas personas se ayudan de vender material para reciclar, así obtienen algo de dinero.

Foto: Banco Digital

PROBLEMAS MENTALES

Para el experto en sicología social y catedrático de la Universidad de Sonora, Sergio Óliver, la indigencia en la ciudad es un indicador que mide los problemas mentales de una ciudad.

“Tenemos un problema social de diferentes modalidades, pero uno donde la gente resiente de una manera más directa, el problema que tiene que ver con la salud ciudadana, la salud sicológica, la salud mental, es un rubro que no se la ha dado el nivel que requiere”, considera.

Los expertos coinciden que las autoridades deben de voltear a ver en la salud mental de su población y en especial de las personas de las calles con tratamientos sicológicos y siquiátricos para reintegrarlos a la sociedad.

REQUIEREN ATENCIÓN

La salud mental en los adultos se ha descuidado por las autoridades y en esta pandemia las solicitudes de atención relacionadas con este tema han aumentado en un 90%, aseguró Susana Cuéllar, sicóloga con especialidad en tanatología.

“Agendas saturadas, listas llenas a veces con tres semanas o un mes de lista de espera para poder tener una valoración o una atención, lo que sucede también es que los hospitales públicos solamente se están enfocando en tratar Covid, todas estas personas están buscando por fuera de su servicio médico una atención particular”, explicó.

Las principales enfermedades mentales que aquejan a los hermosillenses son la depresión y la ansiedad porque el cuerpo está adaptado a sentir el aire libre, el Sol y ahora después de un año, el encierro comienza hacer estragos.

“Hay ciertos neurotransmisores que dependen de la actividad física que tenemos y el contacto con el Sol”, dijo.