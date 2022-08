"Ha evolucionado muy bien": Padre de Regina, única sobreviviente del choque en bulevar Morelos e Isidro Olvera

"Ella está bien, ya está fuera de peligro; es un verdadero milagro", compartió conmovido Joel García, padre de Regina García Cotaque, la única sobreviviente del siniestro sucedido la madrugada del pasado domingo, en el cruce de la calle Isidro Olvera y bulevar Morelos.

"La verdad ha evolucionado muy bien, gracias a Dios, casi podemos decir que está fuera de peligro, pero no me gustaría decir algo que no es, pero creo que hasta el día de mañana nos dirían un diagnóstico más exacto.

Ahorita estamos más tranquilos porque ella está bien, consciente, y sin nada en la cabeza, ni un golpe, lo que fue un verdadero milagro, todos nos los han dicho, porque a ese tipo de accidentes normalmente no sobreviven, y bendito Dios ella está aquí", expresó.

Sobre la solicitud de unidades de sangre que hizo la familia en redes, comentó que hasta el momento ya han sido saldadas todas las unidades que se le aplicaron a la joven, gracias a la excelente respuesta que hubo por parte de la ciudadanía.

Ninguna cirugía

Además, comentó que hasta ahora no ha sido necesaria ninguna cirugía, solo la atención a fracturas y el cierre de las heridas que sufrió en el accidente.

"Aún no le hacen ninguna cirugía, la atendieron en quirófano por lesiones que traía, le cerraron, le cocieron y todo, pero hay que esperar a que sanen favorablemente, a que no se le infecten, estarle curando y así.

La sangre ya se la pusieron, tenía baja la hemoglobina y al parecer ya se recuperó, no sé si vaya a ocupar más, pero al parecer ya los controlaron", detalló.

El padre de familia agradeció los buenos deseos de todas las personas que le han escrito, así como la rápida respuesta de la ciudadanía para la donación de sangre, y pidió oración, para que la menor salga adelante.