Generan polémica pruebas de Covid-19 de alcaldesa

HERMOSILLO, Sonora.-Una polémica se ha generado alrededor de las pruebas de Covid-19 de la alcaldesa de Hermosillo, Célida López Cárdenas, quien al someterse a un segundo examen salió negativo al contagio y Salud estatal explica la razón del porqué pueden ser resultados diferentes.

La presidenta municipal Célida López Cárdenas, quien el sábado pasado informó que había dado positivo al Covid-19 en una prueba realizada en el Isssteson, esta mañana dio a conocer a través de sus redes sociales que se había hecho otra prueba y su resultado fue negativo al contagio.

“Inicio este día de trabajo desde casa con alegría y sin síntomas. Tengo una segunda prueba y salí negativa. Ahora sólo falta esperar 10 días y hacerme la prueba de anticuerpos”, tuiteó.

También dijo que esa prueba de anticuerpos permite detectar si ya se tuvo o no Covid-19 y que para realizarse esta prueba debe esperar unos días.

Más tarde el secretario de Salud, Enrique Clausen, vía Twitter escribió: “Estimada alcaldesa, me da gusto conocer el avance de su salud. Tiene una gran oportunidad de ser ejemplo de disciplina. Un contagiado sin síntomas no debe ir a trabajar, confío en que “QuédateEnCasa”.

Sobre este tema que provocó comentarios sobre las exposiciones de ambos funcionarios respecto a las pruebas de Covid-19 de la alcaldesa de Hermosillo, el Gobierno municipal y la Secretaría de Salud emitieron sus posturas sobre el tema.

Municipio: Seguimiento médico por Covid-19

En seguimiento al estado de salud de la alcaldesa Célida López Cárdenas, al contar con una prueba diagnóstico del Covid-19 positiva y una posterior negativa, anunció en su cuenta Twitter que se realizará un estudio serológico y hasta que tenga una tercera prueba con resultado negativo, así como la autorización médica para reincorporarse a sus labores, permanecerá en resguardo domiciliario.

En el comunicado se expone que el pasado sábado, la Presidenta Municipal fue informada vía telefónica que el resultado de la prueba Covid-19 realizado el jueves 21 de mayo en el Laboratorio Estatal a través de Isssteson había dado positivo, en seguimiento médico se realizó una segunda prueba posterior que arrojó resultado negativo.

“Tengo la responsabilidad pública y moral de ser transparente e informar con la verdad, es importante informar sobre mi estado de salud pero sí quiero ser muy clara en que en ningún momento dejaré de respetar el protocolo de cuarentena”, subrayó López Cárdenas.

Es por ello que al considerarse asintomática y mantener un estado de salud visiblemente normal, se decidió realizar una prueba de detección de anticuerpos para precisar su diagnóstico, por lo que en espera del período correspondiente para aplicarse este test.

“Continuaré trabajando desde mi casa, confiando en que la situación se resolverá satisfactoriamente”, agregó.

Como se sabe, a diferencia de las pruebas PCR (siglas en inglés de “Reacción en Cadena de la Polimersa”) o moleculares, enfocadas en detectar el material genético del virus en una persona, a partir del análisis de sangre, las pruebas serológicas buscan detectar si hay ya respuesta inmunológica o la generación de anticuerpos en el organismo de una persona, lo que significaría de salir positiva, que ya se tuvo contacto con el virus.

Salud estatal: Resultados de exámenes

Si una persona que se hace el examen para detectar Covid-19 en el primer día sale positivo, en una segunda muestra unos días después, puede ser negativo, ya que disminuye el número de copias del virus en el organismo, dijo el doctor Gerardo Álvarez Hernández, director general de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades de la Secretaría de Salud.

Álvarez Hernández explicó que cuando una persona resulta positiva al virus y al tomársele tiempo después una segunda muestra, resulta negativa, esto obedece a que el organismo reacciona de diferentes formas en las personas, y el resultado depende entre otras cosas, si la muestra se tomó en cierta hora del día, ya que el material genético es variable en distintos momentos, es decir, existen copias del virus, que se les conocen como cargas, las cuales fluctúan incluso durante el mismo día .

“Se sabe que en un paciente que tiene síntomas por el nuevo Coronavirus, empiezan a elevarse estas cargas desde dos días antes de que comience sus síntomas, va subiendo, y tienen un pico que puede suceder entre los días 5-6 y después empiezan a disminuir, entonces no es un hecho biológico pasivo que el número de copias del virus que tengas se quede para siempre, va cambiando, y tu organismo va generando mecanismos de defensa ¿para qué?, para irlo eliminando, se llama aclaramiento viral”, resaltó.

El doctor Álvarez ejemplificó que, si el primer día el resultado del examen Covid-19 sale positivo, una nueva muestra incluso horas después, pudiera ser negativo ya que disminuye el número de copias del virus en el organismo de la persona, y al tratarse de una enfermedad y no ser un fenómeno matemático, se tiene variabilidad en su expresión entre un sujeto y otro.

“La prueba de PCR en tiempo real, reacción en cadena de polimerasa, depende del día en que te tomes la muestra, si tú te la tomas en el día quinto, es posible que tengas más número de copias, si te la tomas tres días después es posible que ya tengas pocas copias, de manera que dos resultados opuestos no son necesariamente contradictorios, este es un mensaje bien importante que quiero mandar a la población: no son contradictorios y no significa que un laboratorio sea bueno y el otro sea malo, no es la única respuesta, también puede ser la biología de la enfermedad, que van pasando los días, y tu organismo va respondiendo de forma distinta”, concluyó Álvarez Hernández.

El director general de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades de la Secretaría de Salud, indicó que el Laboratorio Estatal de Salud cuenta con la capacidad para detectar correctamente a los sujetos que tienen la enfermedad y a los que no la tienen y agregó que las y los sonorenses pueden estar tranquilos de los trabajos que hace este laboratorio, cuya operación es evaluada directamente por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE), la cual supervisa a los 32 laboratorios estatales en el país.

“El Laboratorio Estatal, para que la comunidad esté tranquila, no se autoevalúa, es valorado por un laboratorio nacional, tanto las muestras positivas como las negativas, tienen que ser validadas por el INDRE”, explicó Álvarez Hernández.

Explicó que en Sonora se utiliza como método de diagnóstico que se llama reacción en cadena de polimerasa en tiempo real (PCR), ya que es la más efectiva que se ha usado inclusive a nivel mundial y permite una mayor confiabilidad en los resultados.

“El método de diagnóstico se llama reacción en cadena de polimerasa en tiempo real, es un método complejo que detecta los genes que expresan los microorganismos, pueden ser DNA o puede ser RNA, que son ácidos nucleicos, entonces tiene que hacerse en laboratorios de alta capacidad y de alta calidad, esta técnica es la que se ha recomendado en el mundo como el método para identificar que tienes una enfermedad aguda, o producida por este nuevo Coronavirus”, comentó.