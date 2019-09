Gana al cáncer y crea "Trenzando Esperanzas"

HERMOSILLO, Sonora.- El deseo de querer ayudar a quienes perdieron su cabello en plena lucha contra el cáncer es lo que impulsó a Beatriz Guadalupe Hernández Montes, de Santa Cruz, Sonora, a crear “Trenzando Esperanzas con Hilos de Amor”, organización que entregó once trenzas al Taller de Pelucas Artesanales Oncológicas de Hermosillo.



“Surgió porque yo tuve cáncer hace cinco años y debido a que a mí no se me cayó el cabello, yo dije: 'Lo voy a donar'. Entonces, mi familia se unió y dijeron vamos a donar y hacerlo en grande para que más personas ayuden y también donen, y pues sean más personas las que se beneficien”, recordó.



La convicción y empatía que nació por parte de la fundadora motivó a las personas de su comunidad y ejidos de Santa Cruz a colaborar activamente en la organización.



Beatriz Guadalupe está agradecida con Dios, pues ella ya terminó sus tratamiento hace cinco años.



El Taller de Pelucas Artesanales Oncológicas de Hermosillo ocupa entre ocho y 10 trenzas para realizar una peluca, lo cual es mayor el número de solicitudes que el de donantes.



La campaña de donación de cabello es permanente, pues se reciben todo el año en el Albergue Hospital Infantil, de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.