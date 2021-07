Gallinas y hasta exgallos de pelea son parte de sus mascotas

HERMOSILLO, Sonora.- En pleno Centro de la ciudad Luis Mario Rocha y Mayra Ríos crearon un espacio donde tienen a sus peculiares mascotas: Gallinas y gallos.

A través de su cuenta de Instagram Plumas y Patas, la pareja muestra de una forma divertida el día a día de sus cerca de 15 gallos y gallinas, acompañadas de su especial granjera, Naty la pelusa, una

gatita que se encarga de supervisar y jugar con sus hermanas emplumadas.

El amor por estos animales Luis Mario lo lleva en la sangre, pues en la misma casa donde vive actualmente, su tatarabuelo criaba gallinas, gallos, cochis y otros animales.

Aunque algunos gallos hace muchos años se usaban para peleas, Luis Mario y Mayra comenzaron hace cerca de un año a criarlos como mascotas, rescatar a algunos gallos de pelea y hacerlos parte de su familia.

“El gusto por las gallinas viene de familia, mi tatarabuelo criaba gallos de pelea y de ahí pasó a mi tío el gusto, yo fui criado en esta casa y me llamó mucha la atención, pero no me gustaba el ámbito de las peleas de gallo y me fui por el lado de las gallinas ponedoras”, contó Luis Mario.