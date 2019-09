Franciskini se gana el corazón de hermosillenses

HERMOSILLO, Sonora.- Fue hace dos años cuando salió en un video sentado en una banqueta en la avenida Francisco Serna y California, cuando empezó a ser grabado hasta convertirse en un ícono en Hermosillo.

Amante de la música norteña, en especial de los Tigres del Norte a quienes ya conoció, siempre con la disposición de saludar y repetir su famosa frase.

"El Franciskini", "El Carnita asada", el del video, sigue ahí en su casa en la colonia Hacienda de La Flor; ya no espera a su tío Margarito porque ya apareció, sigue en los Estados Unidos y se comunicó.

DE VIAJE

"Me dicen el ‘Carnita asada’, no pos ahí me pongo en el bulevar y everybody my friend", contesta Efraín; se instala en dicho cruce para ser grabado y a cambio obtener algunas monedas que ayuden a su familia.

Nunca imaginó que se haría tan popular en redes con la frase y se beneficiaría con regalos como despensas, invitaciones a fiestas, visitas y hasta de una camioneta Explorer con placas Onapafa.

"Vino el bato este del otro lado, y ahí me la puso, mire, ahí la tengo", apuntó, "yo no me la creo la neta, ahí me la pusieron la camioneta, me dijo el bato súbete es tuya, el mentado Juanito El Millonzuqui".

Al preguntarle cómo estaba de trabajo contestó: "No sé cómo, ni cuándo, pero tiene que salir algo".

Maria Febronia Chaidez Vizcarra de 73 años, mamá de Franciskini, comentó que el famoso personaje de Hermosillo sigue en tratamiento médico por las convulsiones.

Francisco Efraín junto a su mamá se organizan para sacarle provecho al momento de "la carnita asada"; las visitas son menos que hace dos años y sus carencias ahí siguen.