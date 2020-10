Fernanda está triste: Necesita 12 mil 500 para que la operen

HERMOSILLO.- Fernanda acaba de cumplir 16 años pero lamentablemente ese gran momento no fue como lo esperaba, pues la fecha de su cumpleaños se vio opacada por los fuertes dolores que sufre a diario, debido a las piedras que tienen en un riñón.

Su madre, Maribel Varela, dijo estar muy preocupada por la salud física y mental de su pequeña, pues esta difícil situación que vive a diario, ha hecho que la niña esté decaída y no tenga el mismo ánimo que antes.

“Ella ha estado triste porque tiene mucho dolor, dice que no lo soporta y le damos el medicamento, también remedios naturales que nos dice la gente, pero no le han deshecho las piedras”, explicó angustiada.

Pido que me ayuden, por favor, yo sé que a nadie le sobra, pero un pesito, dos, lo que puedan, de verdad que a nosotros nos servirá mucho, más ahora que sin seguro popular tenemos que pagarle”, agregó Maribel Varela, mamá de Fernanda.

TIENE SOLUCIÓN

Su problema, aunque tiene solución, requiere de una operación que cuesta 12 mil 500 pesos, presupuesto con el que la familia no cuenta en estos momentos, ya que debido a la pandemia, se les ha hecho complicado conseguir un trabajo fijo.

“He juntado poco, no mucho porque yo me quedé sin trabajo y me puse a limpiar casas y lo poquito que puedo ganar, pues se va en la comida y sus medicamentos. Mi esposo trabaja en la construcción y tampoco le pagan tanto, entonces si batallamos”, dijo.

“Afortunadamente sí me han ayudado algunas personas, pero todavía no completamos lo que necesitamos para la op1eración, porque aparte de los 12 mil, tenemos que comprar 2 catéteres y cada uno nos sale en mil 500 aproximadamente”, añadió afligida.

Maribel pide apoyo a la ciudadanía para poder pagar la operación de su hija, ya que no tiene la posibilidad de poder juntar el dinero y cada día ve cómo aumenta el deterioro en su salud física.

Los médicos le han comentado que la adolescente debe ser intervenida a la brevedad, para que no haya daños mayores en sus riñones, por ello será evaluada el próximo 27 de octubre y de tener el presupuesto, podrían operar esa misma semana.

¿PUEDE APOYARLA?

Para ayudar a Fernanda pueden marcar al teléfono 66- 23-47-19-78, donde les ofrecerán las opciones.