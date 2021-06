¡Feliz! Don Manuel podrá ver a su familia sin miedo; recibe segunda dosis contra Covid

HERMOSILLO, Sonora.- Con 89 años de edad, Don Manuel Trujillo festejó feliz junto a su familia que hoy completó el esquema de vacunación contra el Covid-19, pues de esa manera podrá volver a ver a sus hijos y nietos sin miedo.

"Me siento feliz, porque ya me vacune dos veces y porque ya voy a poder salir y ver a toda mi familia", comentó emocionado.

Junto a su hija Gabriela, Don Manuel recibió la segunda dosis del biológico en la Secundaría Federal José Vasconcelos, cerca de las 10:00 de la mañana.

Felicita al personal de Salud

En el lugar, el señor aprovecho para felicitar a todo el personal de salud por la excelente atención que recibió, y la amabilidad con que lo trataron.

"Fueron muy buenos todos, llegamos y luego nos pasaron, muy rápido", contó contento.

"Mi hija apenas tiene 60 y la dejaron vacunarse también, me puse muy contento por eso, porque me acompañó y ya esta también protegida. Después de las vacunas nos esperamos 30 minutos en la sombra, estuvo muy bien todo", agregó.

Sin efectos secundarios

Sobre si tuvo algún efecto secundario con la primera o segunda dosis de la vacuna, Don Manuel aseguró que no, dijo sentirse perfectamente en ambas ocasiones, e invitó a los demás adultos mayores a no tener miedo y vacunarse.

"No sentí nada, un piquetito nomas, pero no dolió, me sentí muy bien, hasta más sano", confirmó el adulto.

Emocionado, Don Manuel espera volver a reunirse pronto con sus dos hijos, 9 nietos, 17 bisnietos y 2 tataranietas, a quienes no ha podido ver juntos en todo un año debido a la pandemia.