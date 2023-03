Familia arrollada en la colonia Cuauhtémoc salió a la panadería; hoy tres están graves

HERMOSILLO, Sonora.- Los dos menores que fueron atropellados por un automóvil a exceso de velocidad, en la colonia Cuauhtémoc, siguen graves y en terapia intensiva, debido a sus heridas.

Juan Pablo López Provincia, padre de Fabret, uno de los niños afectados, contó que son su hermana, sobrina e hijo, quienes fueron arrollados, al parecer, por un auto Derby blanco, modelo 2005 o 2006.

Mi hijo está delicado, mi sobrina también. El niño lo tengo aquí en el HIES, está intubado y tiene su carita fracturada. Los doctores me dijeron que van a esperar que se desinflame su rostro para hacerle unos estudios y ver qué tanto daño tiene.

“No nos han dado información desde anoche, y nos dijeron que no podíamos entrar hasta la hora de visita, además necesitamos donadores de sangre porque va a entrar a cirugía, es todo lo que sabemos, porque no hemos podido verlo hoy, hasta la hora de visita”, explicó.

Además de la fractura en el rostro, el niño tiene fractura de tobillo, tibia y peroné; sobre su sobrina de 5 años, y hermana, informó que ambas se encuentran igual de graves, la niña con una fractura cráneo-encefálica, y coágulos en su cabeza.

“Ambos necesitan donadores de sangre O positivo, porque a la niña ayer le hicieron una cirugía para poder quitarle la sangre de su cabecita. De mi hermana lo único que me han dicho es que también está muy grave”, externó.

El pasado domingo, alrededor de las 19:00 horas, la familia cruzó la calle Libertad, para ir a una panadería.

Al volver de regreso, escucharon el sonido del automóvil que venía a acceso de velocidad e intentaron correr para no ser arrollados, pero aun así el vehículo los golpeó y siguió su camino, sin detenerse.

“Al momento de impactarlos, al niño lo aventó contra el pick-up que estaba enfrente y quedó tendido en la calle”, relató, “a mi sobrina la aventó por arriba del pick up y cayó dentro de la propiedad privada que está enseguida de la llantera, donde nosotros nos encontrábamos, y a mi hermana la aventó unos 20 o 25 metros”.

El hombre pidió a las autoridades que por favor hagan justicia para su familia, y atrapen a los culpables, de que su hijo, sobrina y hermana, estén debatiéndose entre la vida y la muerte.

Afirmó que se han comunicado con él varios testigos, y le han mencionado que el auto que los arrolló se trataba de un Derby blanco, de modelo entre 2005 o 2006, el cual vieron que se estacionó calles más adelante, con un golpe en la parte del copiloto.

Le han dicho que había dos hombres, de entre 20 y 30 años, que discutían en el auto.

El (conductor del) carro huyó, y las autoridades todavía no se han comunicado conmigo, y yo no he tenido oportunidad de ir a hacer una denuncia, porque estoy aquí, ocupado con mi hijo.