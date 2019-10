Falta de luz solar y exceso de tecnología "apaga" la vista a los niños

HERMOSILLO.- La falta de luz solar y el uso excesivo e inadecuado de los dispositivos electrónicos enferma uno de los sentidos más preciados del ser humano: la vista. Y en los niños hay una patología reciente, que cuando mucho tiene 10 años y es el efecto de miopización.

"El efecto de miopización es algo nuevo porque los niños están usando los dispositivos electrónicos tan cerquita de la pantalla que le mandan una señal al cerebro, hacen un efecto de lupa al estar viendo tan cerquita las cosas, de que tienen que agrandar las cosas para verlas mejor.

"Y lo que pasa es que alarga el ojo y el efecto es que el paciente ocupa lentes para ver de lejos", explica la cirujana oftalmóloga Elizabeth Melo Canales.

La especialista señala que si un niño que no tiene tendencia genética a usar lentes está mucho tiempo en la tablet y recibe una pobre luz solar, usará lentes de seguro.

"Si un niño de 5 años, si desde chiquito ha estado expuesto a la tablet y no a las actividades físicas en el exterior a los 6 o 7 años de edad ese niño va a usar lentes. Y no precisamente por la exposición a la luz de estos equipos sino por la falta de exposición de los niños a la luz solar", afirma.

EN SONORA

"Se supone, teóricamente debería de haber mayor rango de población miope, pero últimamente trabajo con el DIF de Sonora y con lo que me he topado mucho son astigmatismos muy elevados en la población de aquí que no son tan comunes, no son tan frecuentes".

Y es que por las altas temperaturas en la ciudad la gente acostumbra a estar en las oficinas o dentro de casa, expone.

"La pobre exposición que tenemos a la luz solar natural hace que haya menos secreción de una molécula en el ojo, la dopamina, que es un neurotransmisor que determina más o menos el tamaño que va a tener nuestro ojo que determina a su vez que usemos o no usemos lentes.

"Como no lo hacemos... aquí generalmente por el clima que tenemos, siempre estamos ‘guardados’, la dopamina es menos y esto hace que no se frene el crecimiento del ojo y que haya ciertas hipermetropías, miopías y astigmatismos, aunque claro muchas de ellas traen su factor hereditario también", aclara.

Ese cambio en el estilo de vida tiene sus consecuencias, pues el porcentaje de niños con ametropías en una población normal debe de ser más o menos del 30%.

"Pero se está viendo que de 30 años a la fecha se duplicó el porcentaje de errores refractivos detectados en niños a ciertas edades, subió al 60% se duplicó en 30 años", indica.

"Lo que se estuvo checando fue qué cambió en la población como para que se duplicara tan rápido el porcentaje", señala, "y lo que se determinó es que el estilo de vida cambió mucho y que nuestro tiempo de actividades al aire libre bajó demasiado y eso estaba generando que los pacientes estuvieran desarrollando este tipo de ametropías".

CATARATAS EN JÓVENES

"Enfermedades como cataratas, degeneración macular, las carnosidades se desarrollan cada vez a edades más cortas, por ejemplo una catarata es una patología que se desarrolla en pacientes de arriba de 60 años y yo he operado a pacientes de 40 años que ya tienen cataratas, que es muy raro eso.

"Eso también se ha desarrollado por la tecnología que tenemos, porque estamos mucho tiempo expuestos a las ondas de luz azules que nos dan las pantallas de la computadora, el teléfono, son ondas de luz muy cortas y la escructura del ojo que nos las absorben son el cristalino, la conjuntiva y la retina", detalla.

Esas estructuras al absorber tantas ondas luminosas en la gama de los azules genera que se desarrollen cataratas a más temprana edad.

Hace unos 30 o 40 años atrás estas enfermedades eran exclusivas de pacientes de 60 años en adelante.Un detalle importante es que ellos fueron jóvenes que han estado en contacto con la tecnología.

¡A CUIDARSE!

También señala que no hay que tallarse los ojos y llevar a los niños por primera vez al oftalmólogo antes de que vayan a entrar al kínder.

El segundo jueves de octubre se conmemora el Día Mundial de la Visión, que busca concienciar a las personas sobre los diferentes tipos de afecciones visuales, sus tratamientos y, como casi todos son prevenibles, evitar así que se pierda la vista.