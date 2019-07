Extranjeros en Sonora: Sus amores la hacen migrar de Uruguay

HERMOSILLO, Sonora.- El amor por la música hizo que Camila Mainetto llegara a México, pero el amor a su hoy esposo la trajo a Hermosillo, donde desde hace más de año y medio disfruta de la rica comida, sus paisajes y la hospitalidad de su gente.



Es originaria de Uruguay, y haber cambiado de residencia no ha sido fácil, principalmente por su familia, quienes están allá, pero como dice ella, todos los cambios son buenos y los sueños se pueden alcanzar, como el suyo, que siempre había sido cantar y es lo que hace hoy en día junto a su esposo Gabriel Angulo.



Con tan sólo 26 años de edad, Camila Mainetto ha alcanzado muchos logros en su vida, y aunque ha tenido que hacer bastantes sacrificios, hoy está disfrutando junto a su esposo lo que más le apasiona: La música, pues él también es músico y es parte de lo que comparten todos los días, al igual que sus sueños.





LA MÚSICA EN SU VIDA



Desde los 10 años Camila Mainetto comenzó a cantar, pero fue a los 18 años cuando comenzó profesionalmente; tiempo después hizo un casting para pertenecer a una banda mexicana, donde resultó ganadora por partida doble, pues ahora el baterista de ese grupo es su esposo.



Como la música es algo que le apasiona a Camila, ha hecho lo posible para ganarse al público hermosillense con su voz, la cual al escucharla endulza el oído, lo que le ha ayudado a obtener los aplausos del público a pesar de lo difícil que es.



Los hermosillenses son un público difícil, creo que el hermosillense no tiene el aplauso tan fácil y lo he platicado y me lo confirman, pero la verdad en mi caso no me puedo quejar porque a mí me han recibido muy bien y he tenido muy buena respuesta junto con la banda así que no me puedo quejar", contó.

En este momento, la banda Nite Band, donde Camila es la vocalista, está trabajando en su propio material, en escribir sus propias canciones, aunque también cantan covers y música pop, algo que la ha motivado aún más porque ahora podrá explorar otros caminos.

LA CIUDAD DEL SOL



La comida en ocasiones es un vicio para Camila Mainetto, quien adora los chilaquiles rojos y los burros percherones, pero también la carne, pues le recuerda a su natal Uruguay.



"La comida me encanta, sobre todo por acá hay muy buena carne, y del País donde vengo también hay muy buena carne, es muy buena, entonces me siento un poco más en casa.



"El paisaje de acá también me encanta, la combinación del desierto, luego la playa, eso es de lo que más me gusta; de repente para un hermosillense es muy normal este paisaje desértico pero se me hace fascinante los cerros, todo se ve muy bonito", enfatizó.



Siempre hay cosas difíciles, pero dejar un país, a su familia y cultura, es algo a lo que Camila aún se está acostumbrando, pero sabe que cada sacrificio que hace lo vale.



"Fue difícil dejar a mi familia, mis raíces y lo sigue siendo, aparte que soy una persona muy apegada con mi familia pero bueno, a veces la vida toma estos caminos y uno tiene que decidir, hacer sacrificios y es parte de eso; difícil creo que será siempre, no creo que llegue un punto que me acostumbre pero a no ser que se vinieran todos a vivir acá", comentó.