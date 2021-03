Exhorta diputado Daniel Palafox a dar mantenimiento y protección a escuelas 

HERMOSILLO, Sonora.- Para que se les dé mantenimiento y se protejan las escuelas de nivel básico del Estado, el diputado Daniel Palafox Suárez presentó un exhorto ante el Congreso local, el cual fue aprobado.

En su exposición de motivos el legislador por el Partido del Trabajo explicó que con el cambio a nivel verde en el semáforo epidemiológico del Covid 19, es necesario la coordinación de autoridades para evitar que se vean más afectadas las escuelas por los robos de aparatos electrónicos, entre otro tipo de daños y se les proporcione el mantenimiento requerido.

El objeto de dicha propuesta es que exista una coordinación entre la Secretaría de Educación y Cultura de Sonora, la Fiscalía General de Justicia del Estado y las corporaciones policiacas, para que den seguimiento a las denuncias públicas que la ciudadanía hace.

Además, el exhorto aprobado también contempla un llamado a la SEC para que, en ejercicio de sus atribuciones, garantice que se dé mantenimiento a las escuelas de nivel básico en la entidad, ya que derivado de la pandemia del Covid 19, no se ha llevado a cabo dichos trabajos, generando que estas instalaciones se encuentren en condiciones deplorables.

“Hay que preparar a las escuelas para que cuando sea seguro el regreso a clases, se encuentren en las mejores condiciones para recibir al alumnado y, por supuesto, al profesorado”, señaló.



El diputado Palafox Suárez, mencionó que habitantes del distrito 13 le han hecho llegar su inquietud respecto a esta situación, lo que lo motivó a llevar el tema hasta el Congreso del Estado.



“Para la ciudadanía guaymense las autoridades de seguridad no están cumpliendo con su trabajo, pues no se evitan los robos y daños. Las escuelas están siendo desmanteladas y no se hace nada para evitarlo”, comentó.