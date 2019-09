Ex militar, nuevo subjefe de Policía en Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora.- El coronel de infantería retirado, Cornelio Jorge Jiménez Cortés, es el nuevo subjefe de la Policía Municipal, reveló el comisario general, Gilberto Landeros Briseño, quien aseguró que no hay planes para que otro ex militar ingrese a las filas de la corporación.



"No tenemos ningún plan al respecto. Simplemente estamos conociendo a la gente y le digo: Todos lo militares que vienen aquí, vienen en calidad de ciudadano como cualquier otro.



"Les digo: Estoy desempeñando un cargo que puede desempeñar cualquier ciudadano, por eso lo estoy desempeñando en mi situación de retiro, no como mando militar", insistió.



El comisario de Seguridad Pública de Hermosillo resaltó que desde que tomó el cargo se ha estado trabajando para hacer algunos cambios estructurales en la corporación, incluso, se están judicializando "algunos aspectos" que se han detectado, pero en su momento se darán a conocer.



Landeros Briseño reconoció que en Hermosillo persiste el robo en todas sus modalidades, pero se están realizando las diligencias necesarias para lograr disminuir ese tipo de incidencia.