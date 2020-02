Están 10 policías "en la cuerda floja"

HERMOSILLO, Sonora.- Hasta la fecha hay 10 expedientes de policías en análisis por parte de la Junta de Honor y Justicia, todos ellos por su mal comportamiento para darlos de baja, afirmó Gilberto Landeros Briseño.

El Comisario de Seguridad Pública Municipal indicó que el resto de los integrantes de la corporación está en análisis aunque hayan aprobado el examen C3.

"Tenemos cerca de diez personas que están en esta situación y tienen que abandonar las filas de forma inmediata, es lo único que tengo que decirles", advirtió, "nosotros no judicializamos los casos, sólo damos la información".

El funcionario manifestó que se lleva a cabo una verificación de los elementos que conforman las filas de la Policía Municipal para determinar que sean aptos para desempeñar sus cargos.

"No han salido de la corporación porque se está haciendo un estudio, no es únicamente que haya aprobado el C3, sino que unos están pendientes de retiro, otros por falta de capacidad humana, por decirle así. Están en una situación en la que no se han evaluado desde hace mucho tiempo", dijo.

Hace apenas unos días se lanzó la convocatoria para aplicar al cargo de policías en donde deberán de pasar el examen de confianza, cumplir con los requisitos e ir a la academia para seguir con la formación.

"Esperamos aumentar los efectivos en un 20 o 30%, pero el número de vacantes que nos alcance a cubrir el ISSPE (Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado)", explicó, "ya que el curso inicia en los siguientes meses y mientras tenemos que cubrir los requisitos de las solicitudes previo a la capacidad que ellos tengan".

Landeros Briseño puntualizó que la meta es el ingreso de entre 300 y 400 policías, pero hay diversas limitaciones y por las pruebas que se realizan, no todas las personas son aptas para servir al País.