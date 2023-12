Es unión familiar el deseo más grande de niños hermosillenses

Hermosillo, Sonora.- Niños y niñas de Hermosillo consideran que la importancia de la Navidad no está en los regalos o la fiesta, sino en estar con sus seres queridos y brindar paz y amor a los demás. Al preguntarles a los más pequeños qué deseaban para esta Navidad, por qué les gustaban estas festividades y con quiénes compartirían sus regalos, fueron la familia y el amor de sus padres las respuestas más comunes de todos los niños.

A mí me gusta mucho la Navidad porque podemos celebrar con la familia, comemos rico y nos damos regalos”, expresó Gareth Gael Marín Rosas, de 8 años de edad.

El pequeño le pidió a Santaclós tener una bicicleta este año y al preguntarle si pudiera ceder su regalo a alguien más a quién sería, contestó sin dudarlo que se lo daría a su padre.

“Yo le daría mi regalo a mi papi, para que le trajeran una casa”, dijo emocionado y viendo con ojos de amor a su papá presente, quien no pudo evitar abrazarlo ante tan bello gesto. Y es que todos pusieron a alguien más antes que ellos, si se trataba de ayudar.

Sergio Alejandro Rodríguez, de 8 años, compartió que a él le gustaría regalarle sus juguetes a un niño con discapacidad que conoció en la iglesia, porque escuchó que sus papás no tenían dinero.

Hay un niño muy pobre… él no puede caminar y me gustaría darle mis juguetes y mi ropa, porque sus papás no pueden comprarle”, dijo muy preocupado.