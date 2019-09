Entregan mil 100 litros de agua cada dos día en invasiones

HERMOSILLO, Sonora.- Más de mil 100 litros por familia es la cantidad de agua que el Ayuntamiento entrega dos días a la semana en 17 asentamientos irregulares en la ciudad, informó Norberto Barraza Almazán.



El director de Servicios Públicos Municipales explicó que a algunas familias se les otorgan 2 mil litros de agua, dependiendo de los contenedores con los que cuenten.



"Tenemos seis pipas de 12 mil litros cada una y en cada familia durante el verano se deja un 30% más porque se preparan con más recipientes por ser una época donde el consumo de agua aumenta", explicó.



Algunas invasiones a las cuales acuden son la Tres Reynas, Nueva Ilusión, Hermosa Provincia, Invasión Altares, Guayacán, Cajeme, Las Cuevitas, Piedras Negras, Humberto Gutiérrez, entre otras.



NO AGREGARÁN DÍA



Barraza Almazán manifestó que debido a la dificultad que implica llegar a algunas de estas colonias no se tiene previsto añadir un día más a la ruta habitual de las seis pipas, de las cuales dos son propias y el resto rentadas.



"No se aumentará un día más, solamente les daremos más agua para que las personas puedan hacer las labores diarias del hogar como lavar platos, lavar ropa, bañarse, regar sus patios, entre otras", añadió.



Debido a las lluvias han visto dificíl el acceder a algunos asentamientos, agregó, tal es el caso de Antorcha Campesina, Las Cuevitas y otros puntos ubicados al Poniente de la ciudad.



El titular de Servicios Públicos Municipales exhortó a los hermosillenses a cuidar dicho recurso, así como también a acatar las recomendaciones de las autoridades para evitar el desperdicio del agua.