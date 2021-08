Entre viejas paredes apunto de desmoronarse enfrenta Óscar un “duro” verano en Hermosillo

HERMOSILLO.- Debajo de un techo de lámina, que son sostenidas por unas viejas paredes de adobe que empiezan a desmoronarse y un ventilador es como pasa el verano don Óscar Mada Armenta, de 82 años.

Don Óscar tiene su domicilio en la colonia San Benito y vive junto a su esposa María Ocaña Barragán, de 73 años, tienen poco más de 30 años de casados y no tuvieron hijos.

A pesar de su edad, don Óscar pasa sus días tratando de cuidar de su esposa y prefiere dormir en el frente de su casa para ahuyentar a los delincuentes que tratan de invadir su propiedad durante las noches.

"Un aire es lo que necesito”, expresó, “duermo ahí por los vagos que se meten, tengo que estar al pendiente”.

Antes de que padeciera de desgaste en la rodilla, contó, solía trabajar en la construcción, pero ahora solamente vive de la Pensión Universal y es por eso que se ve obligado a pedir apoyo a la comunidad.

Ahorita ya no puedo salir a trabajar, pero aquí sigo teniendo el triciclo en el que a veces me voy, todavía lo uso, pero no más para pasearla a ella (su esposa María)”, comentó.