Enfermeros sacan la casta ante el Covid-19

HERMOSILLO.- A pesar del cansancio extremo por trabajar en áreas Covid, el miedo a enfermar a sus familias y los difíciles momentos que han pasado durante la contingencia, enfermeros de Sonora dicen sentirse orgullosos de su profesión y preparados para enfrentar los retos que trae consigo una pandemia.

“La verdad yo me siento enormemente orgullosa de ser enfermera, de mí por toda la fuerza que me he demostrado, a nadie más, sino a mí misma”, manifiesta Carolina Saldaña, de 26 años de edad, enfermera del Hospital Ignacio Chávez.

“A pesar de que está muy difícil la situación ahorita ni yo ni mis compañeros dijimos ‘ay no, yo no entro’, todos dimos nuestro mayor esfuerzo y trabajamos al doble, y aunque el miedo ya pasó, sigue habiendo días buenos y días malos”, expresa la joven.

Eso no significa que las cosas hayan sido fáciles para Carolina, pues durante la pandemia ella y su padre se enfermaron, y necesitaron oxígeno durante la recuperación.

Además, al tener un prometido diabético, gran parte de la pandemia estuvieron separados, posponiendo con ello los planes de boda, situación que aunque entiende, sí dijo habérsele hecho muy difícil.

“Duramos siempre algo sin vernos y yo lo extrañaba bastante la verdad”, admite, “más porque estábamos muy asustados por que sabíamos lo que le pasaba a las personas diabéticas con el virus y decidimos tomar medidas al respecto”.

Carolina Saldaña, de 26 años de edad, vivirá hoy un Día de la Enfermera muy diferente.

SE DESPIDIÓ DE SU FAMILIA

Para los enfermeros, sin duda, uno de los grandes sacrificios que realizan en esta pandemia es tener que separarse de las personas que aman, situación por la que también pasó Manuel Castillo, trabajador de IMSS e Isssteson, quien con 13 años como enfermero, vivió el año pasado el momento más difícil de su vida, tener que dejar de ver a su hijo y esposa.

Yo estuve aproximadamente un mes y medio lejos de mis hijos y mi esposa cuando me enfermé de Covid, para protegerlos sobre todo, pero me daban muchas crisis de ansiedad por la soledad, de repente me daban crisis en la madrugada y pensaba ‘me voy a morir’”, relata.

El miedo de Manuel a morir sin despedirse de su familia fue tan grande, que llegó una noche a despedirse de su familia, por medio de una carta, donde anexó también todos los documentos que pudieran necesitar en caso de su partida.

Hoy en día, aunque el miedo a la enfermedad no es el mismo y puede ver a sus hijos y esposa, dice no perder el respeto a la enfermedad, menos cuando hay un innegable repunte de casos.

“Es de nuevo muy estresante ver cómo se llenan las salas de los hospitales, claro, pero sé que ni yo ni mis compañeros dejamos de laborar y echarle todas las ganas, por eso todo mi reconocimiento también a ellos, porque todos hemos trabajado mucho por sacar a Hermosillo adelante”, afirma.

Manuel dice que si pudiera pedir un regalo por su día, sería mucha salud para los enfermeros y que ninguno más se volviera a enfermar, ya que es muy triste despedir compañeros por este virus.