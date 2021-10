Enfermera que atendió a trillizos hace 23 años se reencontrará con ellos

HERMOSILLO, Sonora.- Con el recorte de un periódico de hace 23 años, donde Reyna María Ceja de la Cruz atiende a unos trillizos recién nacidos, resume su labor como enfermera sirviendo a sus pacientes.

Por más de 28 años Reyna ha sido enfermera del IMSS y está próxima a jubilarse, por lo que uno de los regalos de su jubilación será conocer a los ahora jóvenes de 23 años que atendió cuando nacieron.

Los trillizos nacieron el 6 de marzo de 1998 en el IMSS y fueron parte de los pacientes de Reyna María Ceja, debido a los pocos casos que se presentaban como ese, el periódico EL IMPARCIAL publicó una foto de Reyna y los tres bebés en la portada del 7 de marzo.

Reyna recuerda el día de esa foto, estaba asignada al área de Ginecopediatría del IMSS y le dijeron “te van a tocar los trillizos” y a pesar que asegura no le gustaba trabajar con bebés porque no les gustaba verlos enfermos, ese día recibió a los tres bebés con la empatía y la vocación que la han acompañado por más de 28 años.

Recuerdo que el camillero me ayudó a empujar las incubadoras y una reportera me preguntó si me quería poner para las fotos, no quería pero me dijeron para que saliera en el periódico porque no es común que salgan tres niños juntos y me daba pena, pero acepté”, dijo.