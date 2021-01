En primera persona: “La enfermedad te deja marcada”

Testimonio de Yazmín Arely Cuamea Araujo

Desde el primer síntoma supe que lo tenía, sabía que me había contagiado de Covid-19, porque vivía con tres personas positivas a las que cuide: Mi mamá, mi padrastro y mi abuela.

El primer síntoma que tuve fue una rasquera en la garganta, no era un dolor en sí, era una rasquera muy leve, pero yo estaba en una casa con tres pacientes Covid a los que cuidaba, entonces estaba consciente de lo que tenía y que debía estar preparada.

Respiré hondo y traté de tranquilizarme; incluso preferí no tomarle atención a la sensación y consultar con una doctora si debía empezar tratamiento.

Duré dos días con la rasquera de garganta y al tercer día me desperté en la mañana con la misma sensación y con un dolor de cabeza leve, pero para medio día me dio mucho sueño, un sueño de golpe, tanto así que me dormí cuando nunca duermo de día.

Dormí dos horas... cuando me desperté, sentí que la enfermedad por fin me había llegado de lleno: Tenía un dolor de cabeza muy fuerte, mucha debilidad, mucho sueño y una sensación muy extraña, como si mi sangre se me pusiera helada y me quitara las fuerzas.

Me levanté de una cama, me acosté en otra y me volví a dormir, fue tan fuerte la debilidad que no podía ni sostener el celular en mi mano, me pesaba demasiado.

Esa noche me dio fiebre. Me tomé un paracetamol y empecé a sudar; para la mañana siguiente que me levanté me dolía la cabeza como migraña, me dolían mucho los ojos y no podía voltear hacía los lados, ni hacia arriba... sólo moverlos me incomodaba. Me dolía la espalda, igual que las dos piernas.

AHOGO...

Yo empecé a tomar el medicamento que tenían mi mamá, mi padrastro y mi abuela, me acosté y así duré tres días con mucha debilidad, pero exactamente al día ocho que empecé con la rasquera en la garganta comencé a notar que si respiraba profundo, como que mis pulmones hacían que tosiera, pero era una tos diferente, no era en la garganta como normalmente es, sentía que venía desde dentro, de los pulmones... si respiraba profundo no podía jalar aire.

Ahí vi que la enfermedad se me empezaba a complicar, tanto así que tenía que estar tranquila, serena, no me podía agitar.

Una vez mi hermano me hizo reír y me ahogué, porque me faltaba el aire, hasta toser y ahogarme.

Yo seguí con mi tratamiento, que era ivermectina, azitromicina y paracetamol para el dolor de cabeza. Curiosamente, así como un día me desperté con todos los síntomas encima, para el día once me desperté ya sin síntomas.

Como secuelas, note que empecé a perder el cabello, mucho, algo alarmante: Me daba hasta miedo porque me bañaba y veía caer mechones completos.

También me “enronché”, me salió un sarpullido muy extraño... eso mismo vivió mi mamá, mi abuela y una tía. Le preguntamos a un doctor y nos dijeron que no nos pusiéramos nada, que era parte de las secuelas.

MEJOR OLVIDAR...

Las secuelas emocionales continúan. Todos vivimos la enfermedad juntos y fue muy difícil, no nos gusta acordarnos de eso, incluso cuando platicamos algo de ese momento, mi abuela pide que cambiemos de tema porque le afecta, que no le gusta acordarse y se suelta llorando.

Ahorita todos nos cuidamos mucho, sentimos que una segunda recaída a la mejor no la contamos, por eso llegamos y nos bañamos, usamos gel, tenemos todos los cuidados, pero sobre todo, nos encomendamos a Dios, porque sabemos que no podemos evitar el contagio por completo si no es con su ayuda.