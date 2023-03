En Hermosillo los semáforos se apagan por falta de electricidad: Cidue

HERMOSILLO, Sonora.- Los semáforos son de gran importancia en una ciudad, pues permiten regular el flujo vehicular y peatonal en las calles, lo que brinda seguridad a sus habitantes.

De acuerdo con la Dirección de Vialidad y Semaforización de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano (Cidue), por lo regular, un promedio mensual de entre 20 a 25 reportes llegan a estas oficinas por diferentes causas.

Samuel Chenoweth Acosta, titular de la Dirección de Vialidad y Semaforización de la Cidue, señaló que los semáforos fallan por distintos motivos, entre ellos, principalmente por problemas en el suministro de energía eléctrica, en luces, secciones giradas, así como por dispositivos que dejan de funcionar y de sincronía.

“El problema es en toda la ciudad, estamos hablando de que es necesario brindar constante mantenimiento porque por problemas de suministro de energía pueden dañarlos, hay problemas de la alimentación que se sulfata por ser conexiones muy viejas”, expuso.

En el caso de problemas de vandalismo, resaltó que no son comunes al haber una estrecha coordinación con Seguridad Pública Municipal, además de estar atentos a los reportes que se generan por medio de redes sociales, las plataformas digitales de denuncia, el número de Atención Ciudadana, entre otros.

“Los policías están muy atentos, y al ser un tema muy sensible, en cuanto se apagan, hacemos la reposición lo más rápido posible”, destacó, “incluso ellos nos hacen los reportes, y se repiten los reportes, al llegarnos por varios medios”.

HAY ATENCIÓN, ASEGURAN

En un lapso menor de seis horas, aseguró que son atendidos los llamados para evitar accidentes de tránsito dentro de la ciudad.

Chenoweth Acosta indicó que aunque se han recibido reportes de sincronización de semáforos, muchos de ellos tienen una explicación para favorecer la circulación de ciertas vialidades principales.

Citó como ejemplo el tramo de la avenida José María Mendoza entre las calles Francisco Monteverde y Reforma, el cual está en desincronización para tener estas vialidades en circulación.

El funcionario municipal indicó que parte de estas modificaciones tienen que ver con el diseño que se busca lograr para una mejor movilidad en la ciudad, y así, evitar los embotellamientos.

Los reportes son atendidos en un lapso de menor de seis horas, asegura Cidue.

EN “HORAS PICO”

Durante las “horas pico”, las cuales son en la mañana, tarde y noche, se realiza un cambio a los semáforos para tener un mejor flujo de vehículos.

“A una vialidad principal siempre le vamos a dar prioridad, porque por cada dos segundos que asignamos a una fase pasa un vehículo por carril”, abundó, “si tengo cuatro carriles y le quito al Solidaridad dos segundos, estoy evitando que pasen cuatro vehículos”.

El titular de la Dirección de Vialidad y Semaforización de la Cidue señaló que cada fase en cuatro semáforos dura aproximadamente 120 segundos, de los cuales están repartidos en estos dispositivos.

“Por ejemplo en el Vado del Río y Solidaridad. El Vado del Río, de Oriente a Poniente, el semáforo tiene una duración de 18 segundos en la mañana, pero ya en el resto del día está en 25 segundos”, apuntó.

LOS TIEMPOS VARÍAN

En cada crucero vial, el tiempo del semáforo varía dependiendo de la ubicación y la hora, argumentó, pero el lapso mínimo para un semáforo es de 12 segundos, pero el máximo puede variar.

“El tiempo de reacción de las personas lo calculamos en tres segundos, entonces quedan nueve segundos disponibles, pero hay tres segundos de luz ámbar y en los seis, podemos asumir que pasan dos o tres carros”, afirmó.

El servicio de los semáforos, dispositivos que emiten señales a través de luces de tres colores: El verde que indica avanzar; el amarillo, una alerta para reducir la velocidad antes de pasar al rojo, éste último alerta que se debe detener, ha sido calificado por Hermosillo ¿Cómo vamos?.

CASI LO REPRUEBAN

De acuerdo con la Encuesta de Percepción Ciudadana 2022 de la organización Hermosillo ¿Cómo vamos?, el servicio de semaforización en la categoría de “casi satisfactorio”, obtuvo una calificación casi reprobatoria de 6.4.

Según el documento, la semaforización en la ciudad ha obtenido la calificación más baja en los últimos seis años en la escala del 1 al 10, siendo la calificación más alta en 2020 con 7.1.

Los ciudadanos encuestados consideraron que es en la zona rural donde se encuentra el peor servicio al calificarlo con 5.8, seguido en la zona Norte con una calificación ligeramente aprobatoria con 6.3, posteriormente con 6.6 y en la zona Centro es la mejor calificada con 6.7.

CONSIDERAN QUE HAY MALA SINCRONIZACIÓN

Ciudadanos de Hermosillo coinciden que los semáforos de la ciudad están muy mal sincronizados, y no favorecen a la seguridad vial ni para los conductores ni para los peatones.

Algunos hermosillenses aseguraron que los tiempos de los dispositivos suelen ser muy cortos, y eso hace que se hagan embotellamientos a “horas pico” del tránsito, lo que favorece a un mayor número de accidentes viales.

Algunos puntos de la ciudad que señalaron como conflictivos, fueron Las Quintas y el bulevar Colosio, Vado del Río y bulevar Solidaridad, así como las calles Garmendia y Veracruz.

“Hablando de una manera general, a mí no me parecen muy funcionales, porque en su mayoría los semáforos de la ciudad se sienten con una mala sincronización, y no ayudan a que fluya de una buena manera el tráfico”, apuntó Omar Vásquez.

“Están muy mal ahorita los semáforos, cero sincronizados”, opinó Carolina Andrade.