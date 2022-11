En Hermosillo sólo 9% de llamados al 911 por violencia terminan en denuncia

HERMOSILLO, Sonora.- Tan sólo el 9% de las llamadas de violencia familiar que se realizan al 911, llegan a denunciar formalmente ante un agente del Ministerio Público, reveló Cassandra López Manzano, directora de la Unidad de Género de la Policía de Hermosillo.

De enero a octubre de 2022, la funcionaria destacó que al número de emergencia se registraron 16 mil 911 reportes de violencia familiar en Hermosillo y aunque no proporcionó cifras de años anteriores, aseguró que dicho delito ha ido a la baja.

“Durante los últimos cinco años hemos tenido una tendencia hacia la baja, en la cantidad de reportes por violencia familiar”, dijo.

Pero lo que buscamos es que haya más reportes, porque en caso de las víctimas por violencia familiar nos preocupa más el silencio”, expuso, “que no se comuniquen o que no pidan ayuda, porque si no, no sabemos que están en peligro”.