“Atiborran” llamadas de violencia familiar

HERMOSILLO, Sonora.- En Hermosillo se reciben en promedio al 911 alrededor de mil 646 reportes de violencia familiar cada mes y este delito reincide más en cinco colonias de la ciudad, incluyendo el Poblado Miguel Alemán, reveló la responsable de la Unidad de Género de Seguridad Pública Municipal.

Cassandra López Manzano detalló que las colonias en las que más se atienden reportes por parte de la Policía Municipal y que solicitan ayuda al número de emergencia son La Cholla, Solidaridad, Puerta del Rey, Nuevo Hermosillo y la Comisaría Miguel Alemán.

Indicó que para ayudar a combatir la disminución de la violencia familiar, el 25 de mayo pasado se creó la Unidad de Género de la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal con el objetivo de promover la igualdad de género al interior de la misma Policía y al exterior, con la sociedad.

La funcionaria explicó que la Unidad de Género brinda capacitaciones a los mil 600 elementos con los que cuenta la Policía Municipal, para que al momento de atender un reporte de violencia familiar, la ciudadanía tenga la certeza que recibirán atención profesional.

La capacitación la reciben las y los policías preventivos y de tránsito, por personal del Instituto Sonorense de las Mujeres, por integrantes del programa “Salva”, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y otras dependencias especializadas en la violencia de género.

Manzano López destacó que la violencia familiar no sólo se ejerce por parte del esposo hacia su pareja, sino que también del hijo hacia los padres, entre hermanos o hacia los menores, pero en la mayoría de los casos, las afectadas son más las mujeres.

El mayor porcentaje, por mucho, es violencia hacia las mujeres, indistinto de rol que ocupan, ya sea como mamá, como pareja, como ex esposa, como esposa, como hermana o como suegra, la mayor parte de la violencia es hacia las mujeres. “Cuando los hombres son víctimas de violencia”, agregó, “por lo general viene de otro hombre la violencia. Por ejemplo, del hijo al padre. Hay muy poco porcentaje de esposa a esposo, sí lo hay, pero no vamos a comparar la cantidad de casos de violencia hacia la mujer”.

La experta en temas de violencia familiar y de género mencionó que la corporación cuenta con un grupo especializado en atención a los casos de violencia de género, conocido como Grupo Geavi, y son agentes especializados que les dan seguimiento a los casos en los que existe una demanda.

Pero es importante que la fuerza policial esté capacitada en la atención a víctimas de violencia familiar, pues el reporte lo puede atender cualquiera de ellos, ya sea un agente de Tránsito que se encuentre en la vía pública a un hombre maltratando a una mujer o un Policía Preventivo que atienda el reporte en un domicilio.

Entre los reportes de violencia familiar que se atienden en el 911 y la Policía Municipal, hay varios casos de reincidencia, en los cuales se reporta el delito en un mismo domicilio, varias veces al mes, resaltó Cassandra López Manzano, de la Unidad de Género.

Mencionó que es común que se presenten estas situaciones, pues muchas mujeres viven en un ciclo de violencia en sus hogares, del cual le es muy difícil salir y no precisamente porque así lo quiere, sino porque sicológicamente es presa de su captor.

Uno de los factores más comunes, dijo, es porque probablemente la persona la tenga amenazada, porque depende económicamente de él, porque la amenaza con quitarles a sus hijos, no tiene familia cerca y no tiene a dónde ir o, incluso, los familiares les aconsejan que se aguanten porque es su esposo.

La violencia familiar no es como otros delitos, agregó, donde si alguien te roba, lo que se quiere es que atrapen al ladrón y le caiga todo el peso de la ley, pues en este caso, el agresor es un familiar, la persona que se ama, con la cual se tiene un vínculo afectivo.

En la violencia familiar hay una tendencia a justificar y es lo que queremos evitar: ‘Es que nomás me amenazó, me dijo que me iba a matar, pero no creo que lo haga, lo dijo porque estaba cansado, porque llegó cansado del trabajo, porque han sido días difíciles, porque no nos alcanza el dinero’. “Ninguna de esas situaciones, y hay que dejarlo muy claro, justifica la violencia, jamás. Por todas esas razones y muchas otras, algunas mujeres se encuentran en un círculo del cual es muy difícil salir”, subrayó.