Elecciones Hermosillo 2021: "Hay que defender el proyecto de la Cuarta Transformación de los corruptos", Célida López

Seguir trabajando bajo los principios de austeridad, honestidad y no corrupción son clave para dar resultados a los hermosillenses, resaltó la candidata de Morena por la alcaldía de Hermosillo, Célida López Cárdenas, a ciudadanos de diversos sectores del Municipio.

En varios encuentros que sostuvo este lunes, la morenista recordó la importancia de la participación ciudadana en los asuntos públicos para continuar con la construcción del proyecto de la cuarta transformación en Hermosillo y no detener el avance que se ha logrado.

López Cárdenas pidió no dejarse engañar por los candidatos que solo andan prometiendo cosas en campaña que no cumplen y ni pueden cumplir, porque a diferencia de los prianistas, en Morena se trabaja con los postulados de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

No es cierto que desde el servicio público uno puede enriquecerse, miente el que lo diga, aquí alcanza para vivir con decencia.

“Estoy segura que Alfonso Durazo será el primer gobernador de Sonora que venga y nos ayude a rescatarnos del abandono”, subrayó la candidata ante vecinas y vecinos de la colonia Los Olivos.

López Cárdenas reiteró que el primer Gobierno de Morena en la capital de Sonora ha logrado avances en materia de infraestructura, pavimentación, seguridad, servicios públicos y combate a la corrupción.