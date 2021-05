Elecciones Sonora 2021: Alfonso Durazo hace el compromiso de construir una carretera que beneficie al Paredón Colorado

BENITO JUÁREZ, SONORA.- La anhelada demanda de construir una carretera de siete kilómetros que conecte la calle 5 de febrero con la comunidad del Paredón Colorado, hizo suya Alfonso Durazo Montaño, candidato común a la gubernatura por Morena, PT, Nueva Alianza Sonora y Verde Ecologista.

Acompañado de Shirley Vázquez, candidata a diputada por el distrito 07; Luis Alberto Robles Higuera, aspirante a diputado local por el distrito 20; y Florentino Jusacamea, candidato a la presidencia municipal de la anteriormente llamada Villa Juárez, el oriundo de Bavispe dijo que su gobierno, iniciará con la construcción de la rúa solicitada por el candidato a alcalde:

Siete kilómetros. ¡Trato hecho! Compromiso de la carretera de 5 de febrero a Paredón. ¡No! No, mi presidente. No puede ser. Que una necesidad tan sentida de una población, que no cuesta gran cosa, no la haya atendido el Gobierno del Estado”.