Elecciones Hermosillo 2021: "Quiero convertir a Hermosillo en el Nodo Tecnológico de México", David Figueroa

El candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Hermosillo, David Figueroa Ortega, dijo que quiere convertir a Hermosillo en el Nodo Tecnológico de México, pues tiene la experiencia de haberlo vivido en Los Ángeles California como cónsul de México, tiene los contactos y la visión clara a dónde quiere llevar a la ciudad.

En reunión con jóvenes profesionistas y egresados Exatec’s la mañana de ayer, Figueroa Ortega expresó su propósito de impulsar la cantera de talento joven que hay en la capital, especialmente en el ámbito tecnológico.

No es posible, me frustra ver cómo desperdiciamos nuestro talento; me puede mucho ver a los jóvenes talentosos de nuestra ciudad vendiendo calcetines, haciendo rifas o boteando para poder acudir a invitaciones de la NASA, de organizaciones internaciones, universidades extranjeras o empresas y el mismo Gobierno de Estados Unidos”, expresó.